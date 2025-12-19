Juve, colpo di scena verso la Roma: Spalletti ritrova Milik dopo un calvario infinito

Il calvario di Milk era iniziato nel giugno 2024, quando un grave infortunio al ginocchio rimediato con la maglia della Polonia lo aveva costretto a saltare Euro 2024 e a finire sotto i ferri. Da quel momento, per l'ex Napoli è iniziata una discesa agli inferi sportiva: una seconda operazione sempre all'articolazione e continui intoppi nella riabilitazione gli hanno impedito di scendere in campo per un solo minuto ufficiale sia nella scorsa stagione che in quella attuale. La beffa più atroce è arrivata la scorsa estate. Quando il rientro sembrava imminente, un banale incidente in palestra gli ha procurato una ferita che, inizialmente prognosticata come guaribile in una settimana, si è trasformata in un ulteriore stop di cinque mesi. Ora, però, il peggio sembra essere alle spalle.