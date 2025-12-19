Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
il ritorno

Juve, colpo di scena verso la Roma: Spalletti ritrova Milik dopo un calvario infinito

Clamoroso alla Continassa: Milik torna in gruppo e potrebbe essere convocato per la Roma

di Stefano Fiore
19 Dic 2025 - 10:05

Una notizia inaspettata anima la vigilia del big match tra Juventus e RomaArkadiusz Milik vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L'attaccante polacco, fermo da quasi un anno e mezzo a causa di una serie interminabile di sfortune fisiche, è pronto a tornare tra i disponibili. Luciano Spalletti ha deciso di rompere gli indugi: domani, secondo Tuttosport, il nome del centravanti figurerà nella lista dei convocati per la sfida contro i giallorossi.

Il ritorno in gruppo e la mossa di Spalletti

 Milik ieri ha svolto l'intera seduta di allenamento con il resto della squadra, lavorando a pieno ritmo agli ordini del tecnico toscano. La risposta del ginocchio e della muscolatura è stata positiva, convincendo lo staff medico e tecnico a dare il via libera. La convocazione per la partita di domani contro la Roma avrebbe un valore simbolico enorme, prima ancora che tecnico. Spalletti sa bene che il giocatore non ha i novanta minuti nelle gambe e che la condizione atletica è tutta da ricostruire, ma riaverlo in panchina significa restituire al gruppo un'alternativa di peso e chiudere psicologicamente un capitolo nero per l'infermeria bianconera.

Un incubo durato 18 mesi: dal ginocchio all'incidente in palestra

 Il calvario di Milk era iniziato nel giugno 2024, quando un grave infortunio al ginocchio rimediato con la maglia della Polonia lo aveva costretto a saltare Euro 2024 e a finire sotto i ferri. Da quel momento, per l'ex Napoli è iniziata una discesa agli inferi sportiva: una seconda operazione sempre all'articolazione e continui intoppi nella riabilitazione gli hanno impedito di scendere in campo per un solo minuto ufficiale sia nella scorsa stagione che in quella attuale. La beffa più atroce è arrivata la scorsa estate. Quando il rientro sembrava imminente, un banale incidente in palestra gli ha procurato una ferita che, inizialmente prognosticata come guaribile in una settimana, si è trasformata in un ulteriore stop di cinque mesi. Ora, però, il peggio sembra essere alle spalle. 

Juve, ecco la "ADP Collection". I tifosi insorgono: "Bella, ma Alex quando entra in società?"

1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

milik
convocato
juve-roma
ritorno

Ultimi video

02:08
Le Pagelle di Napoli-Milan

Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1

00:49
DICH ALLEGRI "SONO COSE DI CAMPO" DICH

Allegri sulla bufera con Orali: "Sono cose di campo"

03:29
Rabiot: "Dobbiamo rimanere tranquilli"

L'allarme di Rabiot: "Da tante partite gli arbitri non stanno facendo bene"

10:47
Conte: "Siamo qui meritatamente, è un segnale"

Conte: "Siamo qui meritatamente, è un segnale"

00:10
De Laurentiis soffre: seduto sugli scalini come un tifoso

De Laurentiis soffre: seduto sugli scalini come un tifoso

06:52
Spinazzola: "Voglio l'Inter in finale"

Spinazzola: "Voglio l'Inter in finale"

00:35
Modric, l'unico del Milan a strappare applausi

Modric, l'unico del Milan a strappare applausi

02:01
Maignan, manata a Politano: manca un rosso?

Maignan, manata a Politano: manca un rosso?

02:07
Cesari: "Rabiot-Politano, c'è una cosa inspiegabile"

Cesari: "Rabiot-Politano, c'è una cosa inspiegabile"

01:06
Mauro: "Maignan, c'è stato un grosso problema"

Mauro: "Maignan, c'è stato un grosso problema"

00:32
Panucci: "Errori imperdonabili se vuoi giocare al Milan"

Panucci: "Errori imperdonabili se vuoi giocare al Milan"

00:34
Panucci: "Bologna o Inter in finale? Non ho dubbi"

Panucci: "Bologna o Inter in finale? Non ho dubbi"

48:34
Postpartita | Semifinale Napoli-Milan

Postpartita | Semifinale Napoli-Milan

03:43
Rabiot: "Poco solidi in difesa"

Rabiot: "Poco solidi in difesa"

00:22
Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Rabbia Allegri: prima insulta Oriali, poi a fine partita non saluta Conte

02:08
Le Pagelle di Napoli-Milan

Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1

I più visti di Juventus

Juve, ecco la "ADP Collection". I tifosi insorgono: "Bella, ma Alex quando entra in società?"

David isolato e Thuram in partenza? Perin spegne le voci intorno allo spogliatoio della Juve

Juve, è una discesa da Champions: dopo la Roma cinque gare per risalire

Cobolli Gigli scettico: "Elkann, parole col cuore o col gobbo? Dubbi sul no alla cessione"

Juve, quanto ti costano gli infortuni! Quasi 100 milioni bruciati in cinque anni, nessuno come i bianconeri

Tether non molla la Juve, pronto il rilancio: cosa farà Elkann questa volta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré
10:25
Milan, Gimenez si è operato alla caviglia: i dettagli
10:14
Fiorentina, domenica contro l'Udinese curva vuota per i primi 20 minuti
10:03
Marocco vince Coppa d'Arabia, Giordania battuta 3-2 in finale
09:03
Fiorentina, Vanoli: "Bisogna capire chi ha voglia di lottare"
08:30
Lazio protagonista con "Regalo sospeso", da Basic e Isaksen doni ai bambini