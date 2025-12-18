Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL CALENDARIO

Juve, è una discesa da Champions: dopo la Roma cinque gare per risalire

Vietato fallire contro i giallorossi, perché poi il calendario concede a Spalletti la possibilità di riagganciare il quarto posto

di Alessandro Franchetti
18 Dic 2025 - 11:35

L'ostacolo Bologna è stato superato brillantemente e, complici i passi falsi di Milan (pareggio) e Napoli (sconfitta), la zona Champions si è leggermente avvicinata. Ora, però, tocca cambiare marcia e l'occasione, la sfida di sabato allo Stadium contro la Roma, potrebbe essere tremendamente propizia. Luciano Spalletti ha bisogno della sua Juve migliore, di un ulteriore passo in avanti dopo la buona prova del Dall'Ara e di non lasciare altri punti per la strada. Dentro o fuori, si direbbe, anche se la stagione è ancora molto lunga. Non è esattamente così, certo però battere la Roma (o almeno non perdere) aiuterebbe molto i bianconeri a tenersi attaccati al treno Champions prima di cinque partite che potrebbero svoltare in positivo la stagione di Yildiz e compagni.

Già, perché scavallato l'Everest Roma arriva finalmente la discesa. Eccola: Pisa in trasferta a fine anno, Lecce in casa, Sassuolo al Mapei, Cremonese allo Stadium e, infine, viaggio a Cagliari a metà gennaio prima di tre gare chiave contro Benfica, Napoli e Monaco. Insomma, ora o mai più, perché il momento per mettere fieno in cascina è adesso, anche perché, appunto, poi la strada torna a salire. 

Nel frattempo, complice anche la squalifica di Koopmeiners, Bremer dovrebbe tornare titolare e dirigere una difesa che, però, da tre potrebbe passare a quattro. Spalletti difficilmente deciderà di rivoluzionare la squadra proprio in una gara così importante, ma il futuro sembra andare in quella direzione. Quindi Kalulu, Bremer e Kelly in caso di linea a tre; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso in caso di difesa a quattro. Il dubbio c'è e rimarrà aperto fin quasi all'ultima ora. 

Ultimi video

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

01:31
Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

01:18
De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

00:43
De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

01:13
Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

03:39

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

01:49
Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

Bologna, Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

01:30

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

01:11
DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

02:26
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

02:39
DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

00:31
MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

I più visti di Juventus

Juve, ecco la "ADP Collection". I tifosi insorgono: "Bella, ma Alex quando entra in società?"

Tether non molla la Juve, pronto il rilancio: cosa farà Elkann questa volta

Cobolli Gigli scettico: "Elkann, parole col cuore o col gobbo? Dubbi sul no alla cessione"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

David isolato e Thuram in partenza? Perin spegne le voci intorno allo spogliatoio della Juve

Il titolo Juve vola in Borsa tra il no di Elkann e la valutazione di Tether

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:17
Safonov eroe del Psg: svelato il segreto dietro ai rigori parati
11:12
Ecuador, ucciso a Guayaquil il calciatore Mario Pineida
10:03
Champions donne, Canzi (Juve): "I play-off un buon traguardo"
09:30
Champions donne: Juve perde, ora ai play-off con Wolfsburg o Paris Fc
23:49
Coppa del Re, Real Madrid e Atletico Madrid agli ottavi