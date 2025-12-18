Juve, è una discesa da Champions: dopo la Roma cinque gare per risalire

L'ostacolo Bologna è stato superato brillantemente e, complici i passi falsi di Milan (pareggio) e Napoli (sconfitta), la zona Champions si è leggermente avvicinata. Ora, però, tocca cambiare marcia e l'occasione, la sfida di sabato allo Stadium contro la Roma, potrebbe essere tremendamente propizia. Luciano Spalletti ha bisogno della sua Juve migliore, di un ulteriore passo in avanti dopo la buona prova del Dall'Ara e di non lasciare altri punti per la strada. Dentro o fuori, si direbbe, anche se la stagione è ancora molto lunga. Non è esattamente così, certo però battere la Roma (o almeno non perdere) aiuterebbe molto i bianconeri a tenersi attaccati al treno Champions prima di cinque partite che potrebbero svoltare in positivo la stagione di Yildiz e compagni.



Già, perché scavallato l'Everest Roma arriva finalmente la discesa. Eccola: Pisa in trasferta a fine anno, Lecce in casa, Sassuolo al Mapei, Cremonese allo Stadium e, infine, viaggio a Cagliari a metà gennaio prima di tre gare chiave contro Benfica, Napoli e Monaco. Insomma, ora o mai più, perché il momento per mettere fieno in cascina è adesso, anche perché, appunto, poi la strada torna a salire.



Nel frattempo, complice anche la squalifica di Koopmeiners, Bremer dovrebbe tornare titolare e dirigere una difesa che, però, da tre potrebbe passare a quattro. Spalletti difficilmente deciderà di rivoluzionare la squadra proprio in una gara così importante, ma il futuro sembra andare in quella direzione. Quindi Kalulu, Bremer e Kelly in caso di linea a tre; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso in caso di difesa a quattro. Il dubbio c'è e rimarrà aperto fin quasi all'ultima ora.