Vlahovic gioca e si muove da leader. Spalletti riparte dalla "vecchia" Juve, i nuovi tutti fuori

Tre punti raccolti in quattro partite di Champions League non sono un bottino da Juventus e, con un altro formato, la situazione sarebbe praticamente irrecuperabile. Fortuna per la squadra bianconera, per i tifosi e per Spalletti nel 2025 è cambiato tutto e il tempo per sistemare le cose c'è, ma non è infinito. Contro lo Sporting, in una partita da vincere in ogni modo per evitare problemi, è mancato qualcosa alla Juventus ma il nuovo tecnico ha potuto avere (e dare) le prime risposte in attesa di intervenire di più e meglio durante la sosta.