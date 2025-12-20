Juve, Conceiçao: "L'infortunio? Penso di non avere niente di grave"

"L'infortunio? Penso di non avere niente di grave". Francisco Conceiçao rassicura Spalletti e i tifosi della Juve. L'attaccante bianconero, autore del momentaneo 1-0 alla Roma, al 60' si è fermato per un problema muscolare alla coscia sinistra. "L'importante oggi era la vittoria ed è quello che abbiamo fatto - ha detto a Dazn - Gol? Sono un attaccante, devo fare gol, aiutare la squadra. Il gol lo meritavo anche prima, ma la cosa più importante è che la squadra vinca. Spalletti è tanto esigente e questa è una cosa buona per noi, si vede dai risultati. Dobbiamo continuare così perché in questo club bisogna vincere sempre".