Calcio

Juve, Conceiçao: "L'infortunio? Penso di non avere niente di grave"

20 Dic 2025 - 23:41
© ipa

© ipa

"L'infortunio? Penso di non avere niente di grave". Francisco Conceiçao rassicura Spalletti e i tifosi della Juve. L'attaccante bianconero, autore del momentaneo 1-0 alla Roma, al 60' si è fermato per un problema muscolare alla coscia sinistra. "L'importante oggi era la vittoria ed è quello che abbiamo fatto - ha detto a Dazn - Gol? Sono un attaccante, devo fare gol, aiutare la squadra. Il gol lo meritavo anche prima, ma la cosa più importante è che la squadra vinca. Spalletti è tanto esigente e questa è una cosa buona per noi, si vede dai risultati. Dobbiamo continuare così perché in questo club bisogna vincere sempre".

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

01:52
DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

01:13
MCH VISITA CONTE SKORUPSKI OSPEDALE MCH

Napoli e Bologna all'ospedale pediatrico di Riad

03:26
DICH PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "Da famiglia ci siamo stretti attorno a Pasalic"

00:35
L'urlo di Orsolini: "Bernardeschi si è rotto la spalla"

Bernardeschi ko, frattura alla clavicola: sarà operato, il rientro a febbraio

01:43
Lazio, punte spuntate

Lazio, punte spuntate

01:47
Gasperini sfida la Juve

Gasperini sfida la Juve

01:13
DICH GROSSO PRE TORINO DICH

Grosso: "Siamo pronti per il Toro, anche senza Thorstvedt saremo super competitivi"

01:47
Gasp allo stadium

Gasp allo stadium

02:07
Una nuova Juventus

Una nuova Juventus

01:29
Buffon verso il Mondiale

Buffon verso il Mondiale

02:25
Neres-Hojlund...coppia ok

Neres-Hojlund...coppia ok

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0 MCH

Brandt e Beier regalano al Dortmund il derby dei Borussia

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

01:12
Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

23:53
Roma, Baldanzi: "Ci manca qualcosa negli scontri diretti"
23:41
Juve, Conceiçao: "L'infortunio? Penso di non avere niente di grave"
23:37
Juve, Openda: "Ora ho una fiducia diversa, Spalletti corregge i nostri errori"
23:21
Liga: Mbappè come CR7, 59 gol in un anno solare col Real Madrid
22:36
Procura Figc in udienza da Papa Leone: "Noi per giustizia e rispetto"