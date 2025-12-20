Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Roma, Baldanzi: "Ci manca qualcosa negli scontri diretti"

20 Dic 2025 - 23:53
© Getty Images

© Getty Images

"Abbiamo giocato sempre alla pari con queste squadre, sicuramente ci manca qualcosa per vincere uno scontro diretto. Ci teniamo tanto, abbiamo una buona classifica ma lo scontro diretto è quello che fa la differenza. Ci dispiace per questo, ci metteremo a lavorare per cercare di vincere il prossimo". Lo ha detto l'attaccante della Roma Tommaso Baldanzi in conferenza stampa dopo la sconfitta subita in casa della Juventus. "Il mio futuro? Io da quando sono qui mi sono sempre trovato benissimo, sto molto bene e ho sempre dato il massimo per la squadra - ha aggiunto - Poi posso sempre fare meglio in termini realizzativi però ho sempre fatto il massimo a livello di prestazione e di allenamenti".

Ultimi video

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

01:52
DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

01:13
MCH VISITA CONTE SKORUPSKI OSPEDALE MCH

Napoli e Bologna all'ospedale pediatrico di Riad

03:26
DICH PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "Da famiglia ci siamo stretti attorno a Pasalic"

00:35
L'urlo di Orsolini: "Bernardeschi si è rotto la spalla"

Bernardeschi ko, frattura alla clavicola: sarà operato, il rientro a febbraio

01:43
Lazio, punte spuntate

Lazio, punte spuntate

01:47
Gasperini sfida la Juve

Gasperini sfida la Juve

01:13
DICH GROSSO PRE TORINO DICH

Grosso: "Siamo pronti per il Toro, anche senza Thorstvedt saremo super competitivi"

01:47
Gasp allo stadium

Gasp allo stadium

02:07
Una nuova Juventus

Una nuova Juventus

01:29
Buffon verso il Mondiale

Buffon verso il Mondiale

02:25
Neres-Hojlund...coppia ok

Neres-Hojlund...coppia ok

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0 MCH

Brandt e Beier regalano al Dortmund il derby dei Borussia

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

01:12
Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

I più visti di Calcio

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

CLIP RAIMONDI FORMAZIONE MILAN PRE NAPOLI - SM13 18/01 SRV

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:53
Roma, Baldanzi: "Ci manca qualcosa negli scontri diretti"
23:41
Juve, Conceiçao: "L'infortunio? Penso di non avere niente di grave"
23:37
Juve, Openda: "Ora ho una fiducia diversa, Spalletti corregge i nostri errori"
23:21
Liga: Mbappè come CR7, 59 gol in un anno solare col Real Madrid
22:36
Procura Figc in udienza da Papa Leone: "Noi per giustizia e rispetto"