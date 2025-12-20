Roma, Baldanzi: "Ci manca qualcosa negli scontri diretti"

"Abbiamo giocato sempre alla pari con queste squadre, sicuramente ci manca qualcosa per vincere uno scontro diretto. Ci teniamo tanto, abbiamo una buona classifica ma lo scontro diretto è quello che fa la differenza. Ci dispiace per questo, ci metteremo a lavorare per cercare di vincere il prossimo". Lo ha detto l'attaccante della Roma Tommaso Baldanzi in conferenza stampa dopo la sconfitta subita in casa della Juventus. "Il mio futuro? Io da quando sono qui mi sono sempre trovato benissimo, sto molto bene e ho sempre dato il massimo per la squadra - ha aggiunto - Poi posso sempre fare meglio in termini realizzativi però ho sempre fatto il massimo a livello di prestazione e di allenamenti".