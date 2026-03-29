David prova a tenersi la Juve: doppietta col Canada e ritorno al gol dopo due mesi
L'attaccante mai sbocciato in bianconero segna due rigori all'Islanda e prova a dare segnali di risveglio. Ora deve convincere di nuovo Spalletti o finirà sul mercato
Due mesi dopo l'ultimo timbro, riecco Jonathan David. Con due rigori nel giro di dieci minuti, nel cuore della ripresa, l'attaccante della Juventus è tornato in gol con il suo Canada, permettendo ai suoi di riprendere l'Islanda che aveva trovato il doppio vantaggio con Oskarsson. L'amichevole di Toronto si è chiusa sul 2-2.
Il numero 30 bianconero ritrova quindi il sorriso e una rete che mancava da tanto, esattamente dal 4-1 juventino in casa del Parma del primo febbraio scorso. Troppo tempo per un attaccante che avrebbe dovuto fare la differenza a Torino, ma che invece nell'ultimo periodo è stato bocciato senza termini da Luciano Spalletti, che gli ha addirittura preferito Yildiz come falso nueve e poi ha optato per il ritorno dei lungodegenti Vlahovic e Milik da subentrati nella sfida contro il Sassuolo, lasciando David in panchina per 90'.
Un segnale chiaro anche per la dirigenza, con l'allenatore assolutamente insoddisfatto dall'apporto di quelli che sarebbero dovuti essere gli attaccanti principali della Juve: David e Openda. Prima del Mondiale, in cui il Canada allenato da Jesse Marsch è inserito nel girone B con Svizzera, Qatar e la vincitrice di Bosnia-Italia, David deve lanciare qualche segnale per tenersi stretta la maglia bianconera.
I due gol di Toronto possono essere un primo passo, per riaprire quel momento di forma che sembrava finalmente arrivato a inizio 2026 con le reti a Sassuolo, Cremonese, Napoli e appunto Parma. Altrimenti la Juventus potrebbe subito rimetterlo sul mercato, nonostante l'acquisto a parametro zero di meno di dodici mesi fa. Fra le opzioni, per l'ex Lille, anche un ritorno in Ligue 1: il Marsiglia si era dimostrato interessato, ma potrebbe anche diventare una pedina di scambio con il Psg per arrivare al vecchio pallino Kolo Muani.