David prova a tenersi la Juve: doppietta col Canada e ritorno al gol dopo due mesi

Il numero 30 bianconero ritrova quindi il sorriso e una rete che mancava da tanto, esattamente dal 4-1 juventino in casa del Parma del primo febbraio scorso. Troppo tempo per un attaccante che avrebbe dovuto fare la differenza a Torino, ma che invece nell'ultimo periodo è stato bocciato senza termini da Luciano Spalletti, che gli ha addirittura preferito Yildiz come falso nueve e poi ha optato per il ritorno dei lungodegenti Vlahovic e Milik da subentrati nella sfida contro il Sassuolo, lasciando David in panchina per 90'.