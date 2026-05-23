Genoa, De Rossi: "A Lecce nessuna scampagnata, faremo una gara seria"

23 Mag 2026 - 12:49
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Genoa tra gli arbitri della salvezza. I rossoblù di De Rossi domani sera sfideranno il Lecce che con la Cremonese, impegnata col Como, si gioca l'ultimo posto per rimanere in serie A. "Io non voglio una prestazione per causare la retrocessione di nessuno ma solo fare il mio lavoro in maniera seria. Anche perché la retrocessione in realtà è la conclusione di un percorso di 38 partite. Per questo andremo a giocare con grande rispetto del campionato di Cremonese e Lecce. Sappiamo come ci si sente e faremo la nostra gara senza pensare a chi avremo di fronte o al fatto che saranno disperati".

Sarà però un Genoa con tante assenze a partire dallo squalificato Vitinha e dall'infortunato Messias, ma non solo. "Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento di forma Abbiamo tanti acciacchi ai quali ieri si è aggiunto Ekhator che ha preso una botta al metatarso, non sta benissimo e non penso sia dei nostri. Mentre Norton-Cuffy si sta allenando forte. Poi c'è anche qualche febbricitante. Non è il nostro miglior momento di forma ma per fortuna siamo già salvi. Le motivazioni però saranno sempre le stesse anche perché ci guarderanno in tanti per vedere se il trend di qualche anno fa, quello delle scampagnate di fine anno, è ripreso. Non è quello che faremo: metteremo in campo una formazione seria. Poi il verdetto sarà figlio di 38 partite e non dell'ultima".

La salvezza anticipata permette intanto al tecnico di programma con calma il futuro. "Mercoledì ci vedremo per fare il punto, non ho fretta di andare in vacanza. Posso dire che abbiamo già individuato le direzioni che vogliamo prendere ma questo lo avevamo già fatto tanto tempo fa quando sembrava avessi la valigia pronta ma in realtà stavamo già lavorando". 

Ultimi video

01:34
Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

01:41
Napoli, la volata del gol

Napoli, la volata del gol

01:09
Inter, quanti premi

Inter, quanti premi

01:37
Fabregas contro Zanetti

Fabregas contro Zanetti

01:45
Milan e Roma, attenzione

Milan e Roma, attenzione

02:01
Il derby della Mole

Il derby della Mole

01:39
Conceicao, voglia di gol

Conceicao, voglia di gol

01:35
Soulè, passo da Champions

Soulè, passo da Champions

01:55
DICH SFOGO FABREGAS VS ZANETTI E INTER DICH

Fabregas contro Zanetti: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

03:33
Esclusiva Modric

Esclusiva Modric

01:54
Serie A, l'ultimo sprint

Serie A, l'ultimo sprint

00:50
Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

02:14
DICH MANCINI EVENTO AVIS 23/5 DICH

Mancini all'evento Avis: bocca cucita su Nazionale, campionato e City

01:12
Accomando: "Mercato Milan, c'è Goretzka. E sul futuro di Leao..."

Milan, le cifre dell'affare Goretzka. Leao-Pulisic, uno andrà via: ecco chi

18:34
DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

01:34
Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

I più visti di Calcio

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

DICH MAROTTA 21/5 DICH

Marotta: "A Milano gli unici con due stelle, siamo la squadra della città"

Intervista a Collina

Intervista a Collina

DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

Conte già rimpianto

Conte è già un rimpianto, ma Napoli sogna Guardiola

Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Alain Taho
13:15
Inter Primavera, stangata per Taho: 8 giornate di squalifica!
12:49
Da Udine alla coppa col Lens, gioia Thauvin: "Scritto la storia del club"
12:49
Genoa, De Rossi: "A Lecce nessuna scampagnata, faremo una gara seria"
12:00
Torino: oltre un migliaio di tifosi alla rifinitura pre-derby
11:31
Commemorazione per Falcone, presente anche Miccoli dopo le scuse alla famiglia