Genoa, De Rossi: "A Lecce nessuna scampagnata, faremo una gara seria"

Sarà però un Genoa con tante assenze a partire dallo squalificato Vitinha e dall'infortunato Messias, ma non solo. "Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento di forma Abbiamo tanti acciacchi ai quali ieri si è aggiunto Ekhator che ha preso una botta al metatarso, non sta benissimo e non penso sia dei nostri. Mentre Norton-Cuffy si sta allenando forte. Poi c'è anche qualche febbricitante. Non è il nostro miglior momento di forma ma per fortuna siamo già salvi. Le motivazioni però saranno sempre le stesse anche perché ci guarderanno in tanti per vedere se il trend di qualche anno fa, quello delle scampagnate di fine anno, è ripreso. Non è quello che faremo: metteremo in campo una formazione seria. Poi il verdetto sarà figlio di 38 partite e non dell'ultima".