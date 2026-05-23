Genoa, De Rossi: "A Lecce nessuna scampagnata, faremo una gara seria"

Genoa tra gli arbitri della salvezza. I rossoblù di De Rossi domani sera sfideranno il Lecce che con la Cremonese, impegnata col Como, si gioca l'ultimo posto per rimanere in serie A. "Io non voglio una prestazione per causare la retrocessione di nessuno ma solo fare il mio lavoro in maniera seria. Anche perché la retrocessione in realtà è la conclusione di un percorso di 38 partite. Per questo andremo a giocare con grande rispetto del campionato di Cremonese e Lecce. Sappiamo come ci si sente e faremo la nostra gara senza pensare a chi avremo di fronte o al fatto che saranno disperati".
Sarà però un Genoa con tante assenze a partire dallo squalificato Vitinha e dall'infortunato Messias, ma non solo. "Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento di forma Abbiamo tanti acciacchi ai quali ieri si è aggiunto Ekhator che ha preso una botta al metatarso, non sta benissimo e non penso sia dei nostri. Mentre Norton-Cuffy si sta allenando forte. Poi c'è anche qualche febbricitante. Non è il nostro miglior momento di forma ma per fortuna siamo già salvi. Le motivazioni però saranno sempre le stesse anche perché ci guarderanno in tanti per vedere se il trend di qualche anno fa, quello delle scampagnate di fine anno, è ripreso. Non è quello che faremo: metteremo in campo una formazione seria. Poi il verdetto sarà figlio di 38 partite e non dell'ultima".
La salvezza anticipata permette intanto al tecnico di programma con calma il futuro. "Mercoledì ci vedremo per fare il punto, non ho fretta di andare in vacanza. Posso dire che abbiamo già individuato le direzioni che vogliamo prendere ma questo lo avevamo già fatto tanto tempo fa quando sembrava avessi la valigia pronta ma in realtà stavamo già lavorando".