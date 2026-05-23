Torino: oltre un migliaio di tifosi alla rifinitura pre-derby

Il Torino si allena al Filadelfia davanti ai tifosi, alla vigilia del derby contro la Juventus sono stati aperti i cancelli del quartier generale. Si sono presentate oltre mille persone all'appuntamento, con il tecnico D'Aversa e capitan Zapata tra i più applauditi. Sulle tribune del centro sportivo è stato affisso uno striscione: "Per quelle mer.. nessuna pietà" la scritta in granata firmata Curva Maratona. Dall'infermeria arrivano notizie contrastanti: Ismajli ha recuperato e si sta allenando insieme al resto del gruppo, Marianucci è ancora acciaccato e sarà costretto a saltare la stracittadina. In difesa mancherà anche Maripan, squalificato, mentre Zapata e Adams sono in ballottaggio per affiancare Simeone nel tandem avanzato.