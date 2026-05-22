La Juventus dà il benvenuto a Leao ma si tratta del figlio di Openda

"È nato Leao. Congratulazioni a Lois Openda e a mamma Lise", questo il messaggio con tanto di cuore azzurro comparso sul profilo x ufficiale della Juventus che celebra la nascita del figlio dell'attaccante belga.
Un annuncio che ha scatenato l’ilarità dei social: le battute sono arrivate non solo sul caso di omonimia con il 10 del Milan ma anche e soprattutto sulla scarsa vena realizzativa di Openda che, in questa stagione, non ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi bianconeri: 2 gol in 34 presenze (anche se sempre per scampoli di partita) sono troppo poco per un calciatore che, a fine stagione, verrà pagato poco meno di 50 milioni di euro.
Per questo motivo è probabile che il piccolo Leao cresca lontano dall'Italia: durante il prossimo mercato, la Juventus proverà a liberarsi dell'attaccante belga senza fare minusvalenza. Un compito non semplice viste prestazioni e costo d'acquisto dell'ex Lipsia che, anche in una stagione così difficile, ricorderà il 2026 con un sorriso per la nascita di suo figlio.