La Juventus dà il benvenuto a Leao ma si tratta del figlio di Openda

Un annuncio che ha scatenato l’ilarità dei social: le battute sono arrivate non solo sul caso di omonimia con il 10 del Milan ma anche e soprattutto sulla scarsa vena realizzativa di Openda che, in questa stagione, non ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi bianconeri: 2 gol in 34 presenze (anche se sempre per scampoli di partita) sono troppo poco per un calciatore che, a fine stagione, verrà pagato poco meno di 50 milioni di euro.