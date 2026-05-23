Inter Primavera, stangata per Taho: 8 giornate di squalifica!

Il giudice sportivo ha inflitto una squalifica di otto giornate ad Alain Taho, portiere dell'Inter Primavera, espulso per aver contestato duramente l'arbitro in seguito alla convalida della rete del definitivo 2-1 del Cesena, nata direttamente da un calcio d'angolo e, secondo il giocatore, viziata da una carica su di lui.
Secondo il comunicato ufficiale del giudice sportivo, la squalifica è arrivata "per avere, al 35° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale correndo verso il Direttore di gara fino a urtarlo con il petto all’altezza della spalla e proferendo, nei confronti del medesimo, espressioni ingiuriose".