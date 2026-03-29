Juventus, il fattore Thuram: tra blindatura e plusvalenza. Senza Champions è addio?

Senza la Champions, l'addio a un big in casa Juve sarebbe quasi scontato e Thuram in questo senso, spiega la Gazzetta dello Sport, è il profilo perfetto: 25 anni, stipendio ancora basso, costo a bilancio che permetterebbe una bella plusvalenza e l'interesse accertato dei top club europei. I discorsi per il rinnovo di contratto sono già partiti, l'obiettivo è allungare l'accordo e aumentare l'ingaggio dai 2,3 milioni di euro attuali, ma molto, se non tutto, dipenderà dal quarto posto.