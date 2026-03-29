Juventus, il fattore Thuram: tra blindatura e plusvalenza. Senza Champions è addio?

I giornali sportivi: domenica 29 marzo 2026
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Khephren Thuram pilastro di Spalletti, ma il futuro dipende dal quarto posto. Il piano rinnovo, l'interesse dei top club e le alternative
Tra le variabili a tinte bianconere che deciderà la Champions League c'è anche quella che porta a Khephren Thuram. Il centrocampista francese per Luciano Spalletti è una colonna, del centrocampo come della squadra, e per una Juventus vincente il tecnico toscano vorrebbe ripartire (anche) da lui. Il problema, come dicevamo, è che la qualificazione alla coppa europea più prestigiosa è l'unico modo per scongiurare con certezza il pericolo di una cessione.
Senza la Champions, l'addio a un big in casa Juve sarebbe quasi scontato e Thuram in questo senso, spiega la Gazzetta dello Sport, è il profilo perfetto: 25 anni, stipendio ancora basso, costo a bilancio che permetterebbe una bella plusvalenza e l'interesse accertato dei top club europei. I discorsi per il rinnovo di contratto sono già partiti, l'obiettivo è allungare l'accordo e aumentare l'ingaggio dai 2,3 milioni di euro attuali, ma molto, se non tutto, dipenderà dal quarto posto.
In quel caso, l'arrivo di un big in mezzo (vedi Bernardo Silva) non comporterebbe l'addio di pezzi pregiati. In caso di dolorosa cessione, Comolli e Modesto potrebbero tornare di moda Hojbjerg (Marsiglia) o Kessie che vuole tornare in Europa.
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