Manovre bianconere

Juventus, il fattore Thuram: tra blindatura e plusvalenza. Senza Champions è addio?

Khephren Thuram pilastro di Spalletti, ma il futuro dipende dal quarto posto. Il piano rinnovo, l'interesse dei top club e le alternative

29 Mar 2026 - 08:31
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Tra le variabili a tinte bianconere che deciderà la Champions League c'è anche quella che porta a Khephren Thuram. Il centrocampista francese per Luciano Spalletti è una colonna, del centrocampo come della squadra, e per una Juventus vincente il tecnico toscano vorrebbe ripartire (anche) da lui. Il problema, come dicevamo, è che la qualificazione alla coppa europea più prestigiosa è l'unico modo per scongiurare con certezza il pericolo di una cessione.

Rinnovo o plusvalenza? Le cifre del contratto e l'interesse dei top club

 Senza la Champions, l'addio a un big in casa Juve sarebbe quasi scontato e Thuram in questo senso, spiega la Gazzetta dello Sport, è il profilo perfetto: 25 anni, stipendio ancora basso, costo a bilancio che permetterebbe una bella plusvalenza e l'interesse accertato dei top club europei. I discorsi per il rinnovo di contratto sono già partiti, l'obiettivo è allungare l'accordo e aumentare l'ingaggio dai 2,3 milioni di euro attuali, ma molto, se non tutto, dipenderà dal quarto posto.

Effetto Domino: da Bernardo Silva alle alternative Hojbjerg e Kessie

 In quel caso, l'arrivo di un big in mezzo (vedi Bernardo Silva) non comporterebbe l'addio di pezzi pregiati. In caso di dolorosa cessione, Comolli e Modesto potrebbero tornare di moda Hojbjerg (Marsiglia) o Kessie che vuole tornare in Europa.

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