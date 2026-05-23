Da Udine alla coppa col Lens, gioia Thauvin: "Scritto la storia del club"

Ha spianato la strada alla vittoria segnando il primo gol (al 25° minuto) in una finale storica per il Lens. Florian Thauvin e i suoi compagni hanno regalato al club la prima Coppa di Francia, con una vittoria decisiva per 3-1 sul Nizza allo Stade de France. Questo trofeo è il culmine di una stagione superba per i Sang et Or (Sangue e Oro), che hanno chiuso al secondo posto in Ligue 1 alle spalle del PSG e si sono qualificati per la Champions League della prossima stagione. "Oggi portiamo a casa la coppa, abbiamo lavorato duramente insieme (...) Abbiamo fatto una stagione magnifica, ora è scritta nella storia, sono così orgoglioso", le parole dell'ex Udinese dopo il trionfo sul Nizza.