Juventus al bivio: meno Comolli, più Chiellini

La possibilità che la sua testa cada ci sono e non sono poche, anche perché lo stesso Elkann in un recente passato ha dimostrato di non farsi scrupoli quando c'è da far pagare il conto ai suoi uomini. Di sicuro, il ruolo di Comolli potrebbe essere ridimensionato, almeno su alcune scelte sportive. Perché i rapporti con Spalletti sono inesistenti o quasi e pure quelli con la squadra sono tesi, soprattutto dopo che, secondo quanto riporta Tuttosport, il suo discorso successivo al ko con la Fiorentina si sarebbe limitato a un "inutile sprecare tante parole: se i risultati sono questi, non ho altro da dirvi".