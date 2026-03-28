Scamacca e Bastoni si allenano in gruppo, Gattuso verso la conferma dei titolari di Bergamo

La buona notizie alla ripresa degli allenamenti dell'Italia dopo la vittoria di Bergamo è il fatto che Gattuso ha finalmente potuto mettere in campo tutti i convocati. Nella seduta di oggi, c'erano anche Gianluca Scamacca, che ha lavorato parzialmente con il gruppo, e Alessandro Bastoni. L'attaccante dell'Atalanta sembra aver risolto il problema all'adduttore destro mentre il difensore dell'Inter, uscito precauzionalmente durante la partita con gli irlandesi, è tornato subito ad allenarsi con il resto dei compagni. Gli azzurri, a Coverciano, hanno disputato una partitella in una metà campo con la squadra titolare a Bergamo che ha affrontato il resto del gruppo.