Scamacca e Bastoni si allenano in gruppo, Gattuso verso la conferma dei titolari di Bergamo
La buona notizie alla ripresa degli allenamenti dell'Italia dopo la vittoria di Bergamo è il fatto che Gattuso ha finalmente potuto mettere in campo tutti i convocati. Nella seduta di oggi, c'erano anche Gianluca Scamacca, che ha lavorato parzialmente con il gruppo, e Alessandro Bastoni. L'attaccante dell'Atalanta sembra aver risolto il problema all'adduttore destro mentre il difensore dell'Inter, uscito precauzionalmente durante la partita con gli irlandesi, è tornato subito ad allenarsi con il resto dei compagni. Gli azzurri, a Coverciano, hanno disputato una partitella in una metà campo con la squadra titolare a Bergamo che ha affrontato il resto del gruppo.
Tutto lascia pensare che Gattuso voglia riproporre la stessa formazione che ha superato l'Irlanda, compresa la coppia d'attacco Kean-Retegui. A bordo campo, a seguire la sessione, il presidente federale Gabriele Gravina e il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario che, pur indisponibile dopo un intervento a Londra per un problema di ernia inguinale, ha voluto stare in ritiro con i compagni e li seguirà anche martedì in Bosnia per la finale playoff per qualificarsi al Mondiale. Potrebbe aggregarsi anche Di Lorenzo (dipenderà dalle decisioni del Napoli), ma non il laziale Zaccagni, pure lui ai box per infortunio.