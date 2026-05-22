Esclusiva Inter, Zielinski a Sportmediaset: "Scudetto speciale. Chivu un grande, vi svelo il mio futuro"

Il centrocampista polacco parla così di Chivu: "Nonostante non avesse tanta esperienza ha fatto vedere le sue doti da subito, sia negli allenamenti che nella preparazione tattica. È una persona eccezionale e un grande allenatore, siamo contenti di avere vinto due coppe con lui, se lo merita. Cosa ci aveva detto a inizio stagione? Di lasciarsi alle spalle le delusioni dell'anno scorso, di avere un nuovo spirito e così è stato da subito". Durante l'assenza di Calhanoglu, Zielinski ha giocato regista: "Non è proprio il mio ruolo, che è quello di mezzala sinistra ma mi sono ambientato bene, ho fatto belle partite. Se in futuro ci sarà ancora bisogno di me in quella posizione, so di potere fare bene".