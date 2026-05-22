Esclusiva Inter, Zielinski a Sportmediaset: "Scudetto speciale. Chivu un grande, vi svelo il mio futuro"
Intervista esclusiva a Piotr Zielinski dopo il double dell'Inter. Il centrocampista polacco incorona Chivu, analizza il ruolo di regista e parla del futuro
Piotr Zielinski è stato uno dei grandi protagonisti dell'annata trionfale dell'Inter. Da mezzala come da regista, il centrocampista polacco è stato fondamentale nell'impianto tattico disegnato da Chivu, e in esclusiva a Sportmediaset ci ha parlato così di questa stagione: "Un'annata straordinaria, abbiamo vinto due titoli e siamo molto contenti".
Esclusiva Zielinski: "Inter e Napoli, due feste scudetto speciali"
Il double festeggiato alla grande: "Tutti ci siamo scatenati e lasciati un po' andare, ci siamo divertiti tanto, è stata una bella festa. Qualche differenza rispetto alla festa col Napoli del 2023? Lì avevamo vinto uno scudetto dopo 33 anni, era stata un'attesa lunghissima, ma sono stati entrambi speciali. Vincere è sempre bello e spero di vivere le stesse sensazioni l'anno prossimo".
Uno snodo fondamentale in Serie A è stato il gol decisivo, proprio di Zielinski, contro la Juventus: "È stata una partita importante, sapevamo che vincendo il derby d'Italia avremmo dato un segnale al campionato. Ma anche i sei punti contro Roma e Como subito dopo la sosta sono stati importanti, abbiamo accelerato e chiuso i conti perché le inseguitrici speravano in un passo falso". Resta un solo neo: "In Champions League potevamo fare meglio, l'anno prossimo ce la metteremo tutta per alzare l'asticella e fare più strada in Europa".
Zielinski regista al posto di Calhanoglu: il retroscena tattico su Chivu
Il centrocampista polacco parla così di Chivu: "Nonostante non avesse tanta esperienza ha fatto vedere le sue doti da subito, sia negli allenamenti che nella preparazione tattica. È una persona eccezionale e un grande allenatore, siamo contenti di avere vinto due coppe con lui, se lo merita. Cosa ci aveva detto a inizio stagione? Di lasciarsi alle spalle le delusioni dell'anno scorso, di avere un nuovo spirito e così è stato da subito". Durante l'assenza di Calhanoglu, Zielinski ha giocato regista: "Non è proprio il mio ruolo, che è quello di mezzala sinistra ma mi sono ambientato bene, ho fatto belle partite. Se in futuro ci sarà ancora bisogno di me in quella posizione, so di potere fare bene".
Il tormentone con Marcus Thuram: "Fra, ma sei polacco?"
Un altro segreto di questa Inter è il gruppo: "Ragazzi eccezionali, si vede in campo e fuori dal campo. Passare del tempo con loro è un divertimento". Uno di loro in particolare: "Le prese in giro di Thuram? Tikus è il numero uno, incasso sempre col sorriso. Ho visto anche lo striscione durante la festa, in giro i tifosi mi fermano e mi dicono "fra, ma sei polacco?". È una cosa simpatica".
Il futuro di Zielinski all'Inter e l'obiettivo Champions League
Infine, sul suo futuro: "Se penso al rinnovo? Ho ancora due anni di contratto, sono tranquillo. Ho 32 anni, posso fare ancora 4-5 anni ad alti livelli. Mi godo questo finale di stagione e penso solo all'anno prossimo e a dare ancora di più".