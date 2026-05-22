Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

E poi le situazioni Vlahovic e Cambiaso: "Al momento più no che sì il rinnovo di Vlahovic ma da fonti vicine alla Juve la partita è ancora aperta: a inizio settimana prossima ci sarà un nuovo tentativo col serbo, una volta capito se ci sarà la qualificazione Champions e se resterà Spalletti. Cambiaso invece piace al Barcellona: da seguire".