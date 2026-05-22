Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"
Orazio Accomando fa il punto sul mercato bianconero, diviso tra il futuro di Spalletti e il nodo che riguarda l'attaccante serbo, in scadenza di contratto a giugno
Orazio Accomando ha aggiornato sul mercato della Juve: "Ci sono molte possibilità che resti Luciano Spalletti, il rapporto con Comolli non è dei migliori ma rischia di più il dirigente francese. Se Spalletti dovesse lasciare, attenzione a Conte: è il primo nome per la Nazionale ma quando si parla di Juve è facile venga associato ai colori bianconeri. Situazione da monitorare".
E poi le situazioni Vlahovic e Cambiaso: "Al momento più no che sì il rinnovo di Vlahovic ma da fonti vicine alla Juve la partita è ancora aperta: a inizio settimana prossima ci sarà un nuovo tentativo col serbo, una volta capito se ci sarà la qualificazione Champions e se resterà Spalletti. Cambiaso invece piace al Barcellona: da seguire".