Come funziona (e come si conserva) la batteria della tua Kia elettrica
Batteria agli ioni di litio, stato di salute (SOH) e diagnosi certificata: come Kia monitora e preserva il componente più importante della tua EV
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La batteria agli ioni di litio ad alta tensione è il componente principale di un veicolo elettrico: influisce sull'autonomia, sull'efficienza e sulle prestazioni complessive. Capire come funziona e come prendersene cura è il primo passo per guidare con consapevolezza.
Il sistema di gestione della batteria
Le Kia EV sono dotate di un sofisticato sistema di gestione che monitora in continuo lo stato di salute e la temperatura delle singole celle della batteria. Questo sistema previene il degrado regolando automaticamente i parametri di funzionamento, e lavora in sinergia con il sistema di raffreddamento per mantenere condizioni ottimali in ogni situazione — dalla ricarica rapida alla guida prolungata in estate.
Grazie alla piattaforma e-GMP di Kia, la batteria supporta la ricarica ultraveloce: è possibile raggiungere l'80% di carica in soli 18 minuti, senza compromettere la longevità del pacco batterie.
Cos'è il SOH e come viene misurato
Il SOH (State of Health) è l'indicatore che misura la capacità residua della batteria rispetto a quando era nuova. È il parametro più importante per valutare le condizioni reali del veicolo nel tempo.
I tecnici EV certificati Kia eseguono una diagnosi ufficiale che valuta le specifiche della batteria rispetto a una batteria nuova e rilasciano un rapporto certificato con l'indicatore SOH. Un dato oggettivo, utilizzabile anche come parametro per determinare il valore del veicolo.
La garanzia sulla batteria
Per i modelli EV prodotti fino al MY 2025, Kia garantisce che la batteria ad alta tensione manterrà una capacità (SOH) di almeno il 70% per 7 anni o 150.000 km. Per i modelli prodotti dal MY 2026, la copertura è stata ulteriormente rafforzata: almeno l'80% di capacità entro 5 anni o 100.000 km, e almeno il 70% entro 8 anni o 160.000 km.
Non solo la batteria HV
C'è anche la batteria ausiliaria da 12V, che alimenta componenti come unità di controllo, illuminazione, infotainment e sistemi di sicurezza. È un elemento spesso sottovalutato, ma fondamentale per il funzionamento quotidiano del veicolo. I tecnici certificati Kia ne verificano lo stato durante i controlli periodici.
Conoscere la propria batteria non è un esercizio tecnico: è il modo migliore per proteggere il proprio investimento.