MANOVRE BIANCONERE

Juve, Jonathan David in bilico: possibile cessione senza miracoli di fine stagione. Spunta il Marsiglia

Stagione deludente per Jonathan David alla Juventus: solo 7 gol. Il club bianconero valuta la cessione per una ricca plusvalenza

16 Mar 2026 - 10:59
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Trentanove presenze, sette gol e cinque assist: i numeri - sono meno di 2000 minuti totali, una media di 50 e spiccioli a match: praticamente un tempo - non riescono a raccontare sino in fondo la stagione di Jonathan David alla Juventus, negativa sino al punto che, in estate, potrebbe anche salutare Torino dopo una sola stagione. Motivi di rendimento e motivi economici, visto che il canadese era arrivato a parametro zero e garantirebbe una bella plusvalenza in caso di cessione.

Calciomercato: la Premier League e il retroscena Nottingham Forest

 A gennaio la Premier League si era fatta viva, ci aveva provato il Nottingham Forest prima di virare su Lorenzo Lucca, mentre Tottenham e West Ham ci avevano lavorato proprio prima dell'affondo Juve. Piste che possono tornare di attualità tra qualche mese anche se ora, scrive Tuttosport, sembra più probabile un ritorno in Ligue 1.

Ritorno in Ligue 1? Il bivio tra il Lione di Fonseca e il Marsigli

 aSe in Francia i rumors portano al Lione più che altro legando David a Paulo Fonseca, che l'aveva allenato ai tempi del Lilla, il quotidiano piemontese ricorda che nel 2024, quando il canadese poteva finire al Milan, il tecnico portoghese chiese invece alla dirigenza rossonera di virare su Morata. Ora dunque potrebbe essere la punta a dire no a Fonseca.

E allora? Resta il Marsiglia che, se tornerà in Champions League, vuole una punta da 20 gol a stagione (negli ultimi tre anni francesi David ne aveva messi a segno rispettivamente 26, 26 e 25) per rafforzare il reparto offensivo. Tornare in Francia potrebbe essere la soluzione migliore per tutti: per la Juve, che incasserebbe una bella cifra da reinvestire su altri obiettivi di mercato, e per il giocatore, per ritrovare quella fiducia che sembra aver perso. Mancano 8 partite alla fine della stagione juventina: a meno che Spalletti non riesca a recuperarlo, l'ipotesi cessione resterà più viva che mai.

Elodie e Diletta Leotta alla presentazione della nuova maglia della Juve

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