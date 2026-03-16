Juve, Jonathan David in bilico: possibile cessione senza miracoli di fine stagione. Spunta il Marsiglia

Trentanove presenze, sette gol e cinque assist: i numeri - sono meno di 2000 minuti totali, una media di 50 e spiccioli a match: praticamente un tempo - non riescono a raccontare sino in fondo la stagione di Jonathan David alla Juventus, negativa sino al punto che, in estate, potrebbe anche salutare Torino dopo una sola stagione. Motivi di rendimento e motivi economici, visto che il canadese era arrivato a parametro zero e garantirebbe una bella plusvalenza in caso di cessione.