Juve, anche John Elkann presente all'anniversario della Champions del 1996 FOTO

© juventus.com
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Il numero uno del club bianconero incontra i campioni di 30 anni fa nello spogliatoio dello Stadium: abbraccio con mister Lippi e la maglia speciale per Vialli
Le riflessioni sulla Juventus del presente potranno aspettare ancora qualche giorno, almeno la prossima settimana, quando la classifica della Serie A sarà definita e potrà incontrare l'Ad Comolli e mister Spalletti. Prima, però, John Elkann ha potuto festeggiare un anniversario molto speciale per il mondo bianconero, ovvero i 30 anni dalla Champions League vinta nel 1996 a Roma contro l'Ajax.
In rappresentanza della proprietà del club, Elkann ha incontrato l'allora allenatore Marcello Lippi, stretto in un lungo abbraccio, e poi i calciatori che componevano la rosa di quella gloriosa stagione juventina. Tra loro, presenti Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Alessio Tacchinardi, Angelo Peruzzi e tanti altri.
Nello spogliatoio dello Stadium, foto celebrativa con la maglia del capitano di quella squadra, Gianluca Vialli, scomparso nel 2023. Numero nove e cognome stampati sulla divisa della Juventus di oggi, tra tante emozioni, per rendere davvero eterno quel gruppo che divenne campione d'Europa per la seconda volta nella storia della società.
© instagram @alessandrodelpiero
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