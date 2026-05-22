Juve, anche John Elkann presente all'anniversario della Champions del 1996 FOTO

Le riflessioni sulla Juventus del presente potranno aspettare ancora qualche giorno, almeno la prossima settimana, quando la classifica della Serie A sarà definita e potrà incontrare l'Ad Comolli e mister Spalletti. Prima, però, John Elkann ha potuto festeggiare un anniversario molto speciale per il mondo bianconero, ovvero i 30 anni dalla Champions League vinta nel 1996 a Roma contro l'Ajax.