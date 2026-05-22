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Juve, anche John Elkann presente all'anniversario della Champions del 1996 FOTO

Il numero uno del club bianconero incontra i campioni di 30 anni fa nello spogliatoio dello Stadium: abbraccio con mister Lippi e la maglia speciale per Vialli

22 Mag 2026 - 19:32
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Le riflessioni sulla Juventus del presente potranno aspettare ancora qualche giorno, almeno la prossima settimana, quando la classifica della Serie A sarà definita e potrà incontrare l'Ad Comolli e mister Spalletti. Prima, però, John Elkann ha potuto festeggiare un anniversario molto speciale per il mondo bianconero, ovvero i 30 anni dalla Champions League vinta nel 1996 a Roma contro l'Ajax.

In rappresentanza della proprietà del club, Elkann ha incontrato l'allora allenatore Marcello Lippi, stretto in un lungo abbraccio, e poi i calciatori che componevano la rosa di quella gloriosa stagione juventina. Tra loro, presenti Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Alessio Tacchinardi, Angelo Peruzzi e tanti altri. 

Nello spogliatoio dello Stadium, foto celebrativa con la maglia del capitano di quella squadra, Gianluca Vialli, scomparso nel 2023. Numero nove e cognome stampati sulla divisa della Juventus di oggi, tra tante emozioni, per rendere davvero eterno quel gruppo che divenne campione d'Europa per la seconda volta nella storia della società. 

Del Piero celebra la Champions '96 con le immagini della vittoria: "Emozioni inspiegabili"

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