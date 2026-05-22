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Juve, tegola Yildiz: stop per un fastidio al polpaccio in allenamento, salta il derby col Torino

Spalletti perde il numero 10 dopo un problema fisico nella seduta di giovedì, confermato dagli esami al J Medical. In ansia anche Montella per il Mondiale

22 Mag 2026 - 22:18
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La Juventus perde Kenan Yildiz per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami medici svolti al J Medical non hanno dato esito confortante, anzi.

Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Luciano Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League, che però dipenderanno da eventuali passi falsi di Como, Roma e Milan. 

In ansia anche Vincenzo Montella in vista del Mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. Nell'ultimo periodo, Yildiz aveva stretto i denti, nonostante la tendinopatia, per non lasciare soli i compagni nelle gare decisive per la corsa al quarto posto. 

Juve, anche John Elkann presente all'anniversario della Champions del 1996 FOTO

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