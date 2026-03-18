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Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee

La Juventus prepara il mercato 2026/27: possibile scambio David-Kolo Muani col Psg e clamoroso ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee

18 Mar 2026 - 10:38
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Se Dusan Vlahovic sembra vicinissimo al rinnovo di contratto, la Juventus continua a lavorare per rivoluzione il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il rendimento di Jonathan David e Lois Openda, d'altronde, spinge il club bianconero a esplorare altre strade per dare a Luciano Spalletti quei rinforzi che possano garantirgli un attacco in grado di far competere la squadra ai massimi livelli, in Serie A come in Europa. Strade che sono nuove, visto che parliamo in ottica 2026/27, ma anche vecchie, visto che si tratta di due nomi già accostati più e più volte alla Juve.

Asse Torino-Parigi: lo scambio David-Kolo Muani da 40 milioni

 Anzi, parlando di Randal Kolo Muani siamo ben oltre l'accostamento dato che il francese aveva vestito la maglia bianconera per sei mesi nella scorsa stagione, lasciando un ricordo così bello (22 partite e 10 gol) che alla Continassa avrebbero voluto confermarlo anche quest'anno prima che le difficoltà nella trattativa col Psg lo portassero al Tottenham. Ma Kolo Muani a fine giugno rientrerà dal prestito agli Spurs e, questa volta, il Paris Saint-Germain vorrebbe cederlo a titolo definitivo visto che non rientra nei piani di Luis Enrique, di qui l'idea di uno scambio con Jonathan David, come scritto da La Gazzetta dello Sport. L'ingaggio è simile, l'età pure e se entrambi fossero valutati 40 milioni di euro andrebbe bene sia alla Juve, che farebbe una grande plusvalenza visto che David era arrivato a parametro zero sia ai francesi che rientrerebbero dell'investimento da 90 milioni fatto nel 2023 ma ormai parzialmente ammortizzato dopo tre stagioni.

Il ritorno di Zirkzee: l'agente lo propone alla Juventus

 Per Joshua Zirkzee il ritorno di fiamma è "sponsorizzato" dall'agente Kia Joorabchian che vorrebbe portare l'olandese lontano dal Manchester United col quale non è mai scattata la scintilla dopo due stagioni e tre allenatori diversi. Nei giorni scorsi, scrive Tuttosport, il procuratore ha mandato una sorta di messaggio alla Juve: se lo volete, si può fare. Il costo sarebbe di 25 milioni di euro, visto che le prestazioni dell'ex Bologna hanno decisamente ridimensionato il valore del giocatore, che in Serie A aveva fatto vedere grandi cose. Se uscisse Openda, pista da seguire.

I giornali sportivi: mercoledì 18 marzo 2026

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