Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee

Anzi, parlando di Randal Kolo Muani siamo ben oltre l'accostamento dato che il francese aveva vestito la maglia bianconera per sei mesi nella scorsa stagione, lasciando un ricordo così bello (22 partite e 10 gol) che alla Continassa avrebbero voluto confermarlo anche quest'anno prima che le difficoltà nella trattativa col Psg lo portassero al Tottenham. Ma Kolo Muani a fine giugno rientrerà dal prestito agli Spurs e, questa volta, il Paris Saint-Germain vorrebbe cederlo a titolo definitivo visto che non rientra nei piani di Luis Enrique, di qui l'idea di uno scambio con Jonathan David, come scritto da La Gazzetta dello Sport. L'ingaggio è simile, l'età pure e se entrambi fossero valutati 40 milioni di euro andrebbe bene sia alla Juve, che farebbe una grande plusvalenza visto che David era arrivato a parametro zero sia ai francesi che rientrerebbero dell'investimento da 90 milioni fatto nel 2023 ma ormai parzialmente ammortizzato dopo tre stagioni.