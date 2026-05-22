Juventus, dopo il derby il summit Elkann-Spalletti decisivo per il futuro

E, ironia della sorte, potrebbero essere proprio quei gol mancanti a condannare la Juventus all'Europa League. I bianconeri per occasioni prodotte non sono molto lontani dai numeri dell'Inter, miglior attacco della Serie A, ma il confronto dei gol segnati è impietoso: 86 a 59 in favore dei nerazzurri. Un dato che sottolinea chiaramente come il problema dei bianconeri in questa stagione sia stato proprio la davanti. Un paradosso considerando il mercato dei bianconeri: David e Openda sono stati gli acquisti copertina della scorsa estate. Entrambi hanno fallito e a pagarne le conseguenze potrebbe essere proprio chi li ha scelti e portati a Torino, ovvero Comolli.