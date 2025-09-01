Juventus, arma letale Vlahovic: Tudor ha il suo bomber di riserva

Una Juve che soffre e che sa soffrire, che si difende e trova il momento giusto per far male al Genoa. Insomma, una Juve cinica e opportunista, anche con un pizzico di fortuna e quel soffio della dea bendata che aiuta nel finale tra la parata di Di Gregorio e la traversa baciata da Masini. Quando i pianeti sono allineati, c'è poco da fare. Anche quando l'avversaria ha la difesa schierata e difficile da superare, quando ci metti 41' per affacciarti alla porta e creare la prima occasione da gol. Nonostante tutto, quando c'è concentrazione e la Juve fa la tosta come vuole Tudor, alla fine un modo per sorridere si trova.