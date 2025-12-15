Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
l'attacco

Juve, Cobolli Gigli scettico su Elkann: "Leggeva il discorso, poca convinzione. Il no alla cessione? Ho i miei dubbi"

L'ex presidente Cobolli Gigli scettico su Elkann: "Leggeva il discorso, poca convinzione sul no alla vendita"

di Redazione
15 Dic 2025 - 10:31

Le rassicurazioni di John Elkann sulla incedibilità della Juventus non hanno convinto tutti. Anzi, hanno sollevato più di un dubbio in chi quella poltrona l'ha occupata in passato. Giovanni Cobolli Gigli, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha commentato con pungente ironia e scetticismo il rifiuto di Exor all'offerta miliardaria di Tether, mettendo in discussione la reale volontà della proprietà di mantenere il controllo del club a lungo termine.

L'ironia sul "gobbo" e la stoccata sulla lettura

 L'ex presidente della Juventus ha analizzato il linguaggio del corpo e la modalità di comunicazione di Elkann, lanciando una frecciata diretta. "Sono un po' meno convinto della solidità del club. Se potessi fare un po' di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto" la battuta tagliente. Per avvalorare la sua tesi sulla scarsa solidità di quel "no" secco alla vendita, Cobolli Gigli ha citato il precedente legato alla cessione di Gedi, dove a dichiarazioni di incedibilità sono poi seguite notizie diverse. "Il contenuto delle parole di Elkann ha messo, per ora, un punto fermo a quello che può essere il tentativo di nuovi soci di entrare nella Juventus. Questa mi sembra una cosa positiva. Dopodiché bisogna costruire. La Juve ha una cda appena nominato che non deve essere assente come quelli precedenti" ha aggiunto.

L'appello alla nuova dirigenza: "Comolli impari l'italiano"

 Oltre ai dubbi sul futuro societario, Cobolli Gigli ha tracciato la rotta per il presente, invocando una gestione molto più presente rispetto al passato. L'invito è rivolto al nuovo ad Comolli, auspicando che stia facendo una "full immersion" per imparare la lingua italiana per prendere in mano la comunicazione del club. Solo con risultati positivi sul campo – la Champions League è definita il "minimo sindacale" – e una gestione trasparente, la proprietà potrà davvero giustificare il rifiuto di offerte importanti dopo aver registrato perdite per un miliardo negli ultimi anni.

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

1 di 19
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

cobolli gigli
juventus
vendita
elkann
dichiarazioni

Ultimi video

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:19
MCH GOL FRIBURGO VS BORUSSIA D. MCH

Il gol della giornata in Bundesliga: la girata acrobatica di Holer del Friburgo

01:40
Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

02:14
Spalletti: "Partita da Juve"

Spalletti: "Partita da Juve"

01:48
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:11
Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

01:15
Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

01:12
Genoa-Inter 1-2: gli highlights

Genoa-Inter 1-2: gli highlights

01:12
Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

02:23
DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

01:10
MCH IL CLASSICO D'OLANDA MCH

Il classico d'Olanda non delude: risorge l'Ajax, 2-0 al Feyenoord

00:11
DICH GASPERINI PER SITO 14/12 DICH

Gasperini aspetta il Como: "Importante, non determinante"

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

I più visti di Juventus

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

Perché Elkann non vende la Juve: cuore, valutazione e il miliardo da investire

Tether: "Offerta vincolante a Exor per l'intera quota della Juventus. Pronti a investire un miliardo"

JOHN ELKANN

Exor spegne le voci: "Non c'è nessuna trattativa per vendere una quota della Juventus"

Radici piemontesi e utili da capogiro: chi sono i giganti delle cripto che sognano la scalata alla Juve

Il CdA di Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether. Elkann: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:05
Insulto razzista a giocatore Under 13, squadra inglese abbandona torneo nel Milanese
09:49
Milan, dirigenza irritata per l'arbitraggio di Crezzini: nel mirino il gol annullato a Pulisic
23:39
Kelly e il ritorno in campo di Bremer: "Importante averlo di nuovo con noi"
23:36
Cabal: "Felice per la squadra. Spalletti vuole tanto e sa che posso darlo"
23:27
Bologna, Italiano: "Dentro la partita fino al rosso, perso per una palla inattiva"