Juve, Cobolli Gigli scettico su Elkann: "Leggeva il discorso, poca convinzione. Il no alla cessione? Ho i miei dubbi"

L'ex presidente della Juventus ha analizzato il linguaggio del corpo e la modalità di comunicazione di Elkann, lanciando una frecciata diretta. "Sono un po' meno convinto della solidità del club. Se potessi fare un po' di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto" la battuta tagliente. Per avvalorare la sua tesi sulla scarsa solidità di quel "no" secco alla vendita, Cobolli Gigli ha citato il precedente legato alla cessione di Gedi, dove a dichiarazioni di incedibilità sono poi seguite notizie diverse. "Il contenuto delle parole di Elkann ha messo, per ora, un punto fermo a quello che può essere il tentativo di nuovi soci di entrare nella Juventus. Questa mi sembra una cosa positiva. Dopodiché bisogna costruire. La Juve ha una cda appena nominato che non deve essere assente come quelli precedenti" ha aggiunto.