Tudor: "Vlahovic importante per noi, siamo una squadra vera"

La Juve esce da Marassi con tre punti grazie alla vittoria 1-0 contro il Genoa, gol decisivo di Dusan Vlahovic. Il tecnico bianconero Tudor elogia il suo attaccante dopo il match: "Ha mostrato tanta voglia, come con tutti. Dusan sta bene come stato di salute e io sono contento, perchè gli attaccanti sono importanti, lui e David sono tutti e due importanti, forti. L'allenatore vuole sempre giocatori forti, più ne ha e meglio è. Poi il mercato lo fa il direttore Comolli. Io sono contento della squadra come ho detto tante volte, poi domani è l'ultimo giorno e vediamo che succede".