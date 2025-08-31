Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
VITTORIA JUVE

Tudor: "Vlahovic importante per noi, siamo una squadra vera"

L'allenatore bianconero ha parlato dopo la vittoria della Juventus a Marassi contro il Genoa: 1-0 con rete decisiva di Vlahovic 

31 Ago 2025 - 21:25
© Getty Images

© Getty Images

La Juve esce da Marassi con tre punti grazie alla vittoria 1-0 contro il Genoa, gol decisivo di Dusan Vlahovic. Il tecnico bianconero Tudor elogia il suo attaccante dopo il match: "Ha mostrato tanta voglia, come con tutti. Dusan sta bene come stato di salute e io sono contento, perchè gli attaccanti sono importanti, lui e David sono tutti e due importanti, forti. L'allenatore vuole sempre giocatori forti, più ne ha e meglio è. Poi il mercato lo fa il direttore Comolli. Io sono contento della squadra come ho detto tante volte, poi domani è l'ultimo giorno e vediamo che succede".

Poi un plauso a tutta la squadra: "Una squadra vera, che non vuole regalare niente, che sta sul pezzo, che è concentrata, che dal primo all'ultimo momento sa cosa vuole. La mentalità di non concedere gol dietro. Una vittoria meritatissima, la sensazione è questa qua, di una squadra dentro la partita, concentrata, bella tosta, mi è piaciuta tanto la squadra oggi". 

Infine un commento alle ultime ore di mercato, che chiude domani alle ore 20: "C'è ancora l'ultimo giorno, domani, finalmente aspettiamo le 20 tutti felici e contenti e vediamo cosa succede. C'è il direttore che sta provando a rinforzare la squadra, io sono tranquillo, la squadra mi piace, i giocatori mi piacciono, se arriva qualcuno sarò felice lo stesso. Zhegrova o Kolo Muani, io sono sempre felice".

tudor
juventus

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:42
MCH SPARTA ROTTERDAM-FEYENOORD MCH

Il Feyenoord domina il derby di Rotterdam

01:39
MCH LIPSIA-HEIDENHEIM 2-0 MCH

Lipsia-Heidenheim 2-0: guarda gli highlights

01:41
MCH VOLENDAM-AJAX 1-1 MCH

Ajax, solo un pari sul campo del Volendam: finisce 1-1

01:34
MCH AUGSBURG-BAYERN 2-3 MCH

Gnabry, Luis Diaz e Olise: il Bayern espugna Augusta

01:31
MCH HOFFENHEIM-EINTRACHT FR. 1-3 MCH

Tris del Eintracht Francoforte sul campo dell'Hoffenheim: gli highlights

01:25
MCH SAN LORENZO-HURACAN 0-0 MCH

San Lorenzo-Huracan: niente gol nel Clasico del Barrio

01:49
MCH SPORTING-PORTO 1-2 MCH

Il Porto vince il big match con lo Sporting Lisbona: gli highlights

01:29
MCH PSV-TELSTAR 0-2 MCH

Colpaccio del Telstar: vince 2-0 sul campo del PSV Eindhoven

01:19
DICH GASP POST 30/8 DICH

Gasperini: "C'è voluta una Roma molto brava," siamo cresciuti"

01:50
DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

03:04
DICH SARRI PRE VERONA DICH

Sarri: "Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

I più visti di Juventus

La Juventus fa gli auguri a Thiago Motta e i social esplodono: tifosi furenti

Tudor: "Pensiero a Venezia, non ascolto le voci"

Tudor: "Mercato complicato, non è cambiato nulla. Ma sono contento della squadra"

Juventus, ecco la nuova terza maglia 2025/2026

Juve, Milik ancora KO: ferita alla tibia dopo un incidente in palestra

Juve, buona la prima: Yildiz inventa, David apre e Vlahovic chiude i conti

L'Allianz Stadium si rifà il look, nuovi posti a sedere per andare oltre il calcio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:21
Juventus, Vlahovic dopo il gol: "Io sempre a disposizione"
21:06
Fiorentina, Pioli: "Si poteva fare meglio ma andiamo avanti"
20:48
Juventus, Thuram incorona Vlahovic: "E' un leader"
20:23
Qualificazioni Europa Cup femminile, Hibernian avversario dell'Inter
19:30
Derby di Glasgow senza reti: il tecnico dei Rangers è a rischio