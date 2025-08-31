Tudor: "Vlahovic importante per noi, siamo una squadra vera"

L'allenatore bianconero ha parlato dopo la vittoria della Juventus a Marassi contro il Genoa: 1-0 con rete decisiva di Vlahovic
© Getty Images
La Juve esce da Marassi con tre punti grazie alla vittoria 1-0 contro il Genoa, gol decisivo di Dusan Vlahovic. Il tecnico bianconero Tudor elogia il suo attaccante dopo il match: "Ha mostrato tanta voglia, come con tutti. Dusan sta bene come stato di salute e io sono contento, perchè gli attaccanti sono importanti, lui e David sono tutti e due importanti, forti. L'allenatore vuole sempre giocatori forti, più ne ha e meglio è. Poi il mercato lo fa il direttore Comolli. Io sono contento della squadra come ho detto tante volte, poi domani è l'ultimo giorno e vediamo che succede".
Poi un plauso a tutta la squadra: "Una squadra vera, che non vuole regalare niente, che sta sul pezzo, che è concentrata, che dal primo all'ultimo momento sa cosa vuole. La mentalità di non concedere gol dietro. Una vittoria meritatissima, la sensazione è questa qua, di una squadra dentro la partita, concentrata, bella tosta, mi è piaciuta tanto la squadra oggi".
Infine un commento alle ultime ore di mercato, che chiude domani alle ore 20: "C'è ancora l'ultimo giorno, domani, finalmente aspettiamo le 20 tutti felici e contenti e vediamo cosa succede. C'è il direttore che sta provando a rinforzare la squadra, io sono tranquillo, la squadra mi piace, i giocatori mi piacciono, se arriva qualcuno sarò felice lo stesso. Zhegrova o Kolo Muani, io sono sempre felice".
Commenti (0)