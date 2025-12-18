Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, le ultime di formazione verso la Fiorentina

18 Dic 2025 - 22:36

Dare continuità al successo contro la capolista Napoli: questo l'imperativo che Kosta Runjaic ha ribadito in settimana in vista della trasferta di domenica a Firenze. Il tecnico tedesco dovrebbe recuperare Kamara sulla sinistra, mentre Rui Modesto e Bayo sono partiti per la Coppa d'Africa e Zemura resta ai box per infortunio. La formazione dovrebbe ricalcare quella che ha sconfitto i campioni d'Italia, anche grazie al rientro in pianta stabile di Kristensen in difesa. Unico ballottaggio tra Bertola e Kabasele. Davanti Zaniolo e Davis, con Iker Bravo in rampa di lancio e Buksa ottimo rincalzo per i minuti finali. 

