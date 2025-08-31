Serie A, Genoa-Juventus 0-1: Vlahovic trascina i bianconeri al successo

Nessun cambio all'intervallo e match che riparte con gli stessi ritmi del finale di prima frazione, col Genoa ancora una volta trascinato da Ellertsson. L'islandese, infatti, si rende subito pericoloso sfruttando l'errore di Joao Mario, ma è proprio il portoghese a chiuderlo rimediando allo scivolone precedente. Juve che si accende nel giro di qualche minuto, prima con una ciabattata di Thuram dopo una buona incursione, poi con Joao Mario che da una sgroppata da sinistra si fa chiudere da una difesa rossoblù attentissima. Uomini di Tudor che alzano ritmo e intensità di gioco, con un pressing più asfissiante col Grifone in possesso palla, ma che rischiano su un filtrante per Ellertsson che anticipa Joao Mario, poi il pallone messo al centro non ha fortuna tra i piedi di Stanciu e Colombo. All'ora di gioco arrivano anche i cambi con il tecnico dei bianconeri che manda in campo Koopmeiners, Kostic e Vlahovic al posto di Locatelli, Joao Mario e David alla ricerca di freschezza in fase offensiva, mentre Vieira risponde con Thorsby e Malinovskyi per dare lucidità a centrocampo. E a sbloccarla al 73' è proprio il subentrante Dusan Vlahovic, come successo già col Parma: sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Kostic mette al centro un pallone perfetto per il serbo che incorna con violenza regalando alla Juventus il vantaggio. Dopo un timido tentativo del Genoa di reagire, sempre sui piedi di Vlahovic passa il pallone del raddoppio, ma il sinistro del serbo è murato con precisione e intelligenza da un super Masini, poi Kostic nella confusione manda il pallone in curva. Liguri che si accendono con Norton-Cuffy che dopo una partita di sacrificio in difesa sgroppa in avanti mettendo in difficoltà il reparto arretrato bianconero, ma il britannico non riesce a trovare Thorsby dentro l'area sul secondo palo. Nel finale Ekuban da fermo prova a giro sul secondo palo, ma un super Di Gregorio smanaccia in angolo. Sugli sviluppi del corner la sfortuna si abbatte sul Genoa con la traversa che nega il pari a Masini. Ultima occasione di una sfida giocata con intelligenza dalla Juventus che sorride per il secondo successo di fila, l'ennesimo clean sheet e il primato in classifica a punteggio pieno.