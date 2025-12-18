Genoa: Ostigard da domani in gruppo, out Gronbaek e Cornet

Luci e ombre dalla seduta di allenamento odierno in casa Genoa. A fronte del rientro ormai acclarato del difensore centrale Leo Ostigard, da domani in gruppo, il tecnico Daniele De Rossi deve fare i conti con problemi muscolari per Maxwel Cornet e Albert Gronbaek, la cui presenza per la sfida di domenica contro l'Atalanta è, a questo punto, fortemente in dubbio. Si andrebbero ad aggiungere agli altri indisponibili Messias, Siegrist e Cuenca. Continua invece ad allenarsi regolarmente l'attaccante Vitinha, colpito, come ha raccontato lui stesso su instagram, da un grave lutto familiare, con la tragica scomparsa dei due figli del cugino, di 3 e 5 anni, a seguito di un incidente domestico in Francia. Su quanto accaduto ha parlato l'attaccante Colombo, oggi tra gli ospiti dell'inaugurazione del nuovo Genoa Store all'aeroporto di Genova. "È un momento che nessuno augura, nemmeno al proprio peggior nemico. Vitor lo vediamo tutti i giorni, lo supportiamo in qualsiasi cosa, e siamo con lui nel momento del bisogno. Si può affidare a noi, e gli mostriamo vicinanza in tutti i modi".