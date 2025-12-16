Juve, ecco la "ADP Collection". I tifosi insorgono: "Bella, ma Alex quando entra in società?"

© X
© X
© X
© X
In collaborazione con Adidas, il club ha presentato una collezione dedicata ad Alex Del Piero, ex capitano e leggenda bianconera. Sui social, però, i tifosi hanno chiesto un ritorno del loro idolo in veste da dirigente, individuandolo come l'unico capace a riportare in alto la Juventus.
Moltissimi i commenti sotto i post che hanno annunciato la collection. Qualcuno scrive: "Poche chiacchiere, lo dovete far tornare in società", altri invece: "Sì, bello. Ma quando torna?".
Il pezzo principale della collezione è una maglia pre-match che celebra la carriera di Alessandro Del Piero e che riporta dettagli particolari e iconici come il suo numero 10, il numero totale di gol e le sue esultanze storiche. Rendendo omaggio al suo essere stato artista sul campo da gioco, il design trae ispirazione dall’arte rinascimentale, fondendo la cultura italiana con l’estetica del calcio moderno.
Ad accompagnare la maglia c'è una collezione dedicata che include abbigliamento e accessori arricchiti dalla firma e dal logo personale di Del Piero, e che offre ai tifosi una connessione intramontabile con la sua Leggenda.