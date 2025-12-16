Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

L'omaggio

Juve, ecco la "ADP Collection". I tifosi insorgono: "Bella, ma Alex quando entra in società?"

In collaborazione con Adidas, il club ha presentato una collezione dedicata ad Alex Del Piero, ex capitano e leggenda bianconera. Sui social, però, i tifosi hanno chiesto un ritorno del loro idolo in veste da dirigente, individuandolo come l'unico capace a riportare in alto la Juventus.

16 Dic 2025 - 12:03
4 foto

Moltissimi i commenti sotto i post che hanno annunciato la collection. Qualcuno scrive: "Poche chiacchiere, lo dovete far tornare in società", altri invece: "Sì, bello. Ma quando torna?". 

Il pezzo principale della collezione è una maglia pre-match che celebra la carriera di Alessandro Del Piero e che riporta dettagli particolari e iconici come il suo numero 10, il numero totale di gol e le sue esultanze storiche. Rendendo omaggio al suo essere stato artista sul campo da gioco, il design trae ispirazione dall’arte rinascimentale, fondendo la cultura italiana con l’estetica del calcio moderno. 

Ad accompagnare la maglia c'è una collezione dedicata che include abbigliamento e accessori arricchiti dalla firma e dal logo personale di Del Piero, e che offre ai tifosi una connessione intramontabile con la sua Leggenda.

juventus
alex del piero

Ultimi video

01:31
SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

Napoli, super-problemi da risolvere per la Supercoppa

02:46
Supercoppa Italiana show

Supercoppa Italiana show

01:32
Dusan Vlahovic

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato tra gennaio e giugno

04:50
DICH LOTITO FESTA DI NATALE DICH

Arbitri? Lotito punta il dito contro i tifosi: "Il cane morde sempre lo straccione"

01:57

Sarri, alla festa della Lazio scatta il selfie con Anna Falchi

02:27
DICH ROVELLA FESTA NATALE LAZIO DICH

Rovella: "Spero di essere ai playoff con l'Italia"

03:09
Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

03:19
SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

01:46
SRV RULLO INTER PRIMA IN CAMPIONATO, POI IN... ARABIA 15/12 DEF

Inter felice e solitaria: Lautaro e la compagnia del gol

01:37
SRV RULLO FIORENTINA, LUNEDI NERO: LE DECISIONI 15/12 SRV

Fiorentina, è sempre più crisi: tutte le ultimissime

02:47
SRV RULLO SUPERCOPPA SHOW (MUSICATO) 15/12 OK

Supercoppa Italiana, la guida ufficiale: partite, orari, soldi in palio

01:45
RULLO/13 IL "PRIMO" CHIVU ok

Inter, Chivu punta la Supercoppa: sei mesi da grande

01:29
SRV RULLO MILAN, OPERAZIONE SUPERCOPPA 15/12 OKOK SRV

Milan: tutta la verità sul ginocchio di Gabbia

01:50
SRV NAPOLI, PRANZO A CASA CANNAVARO 15/12 SRV

Natale a casa di Fabio Cannavaro: "Mi regalo il Mondiale!"

02:02
SRV RULLO IL "FENOMENO" BARTESAGHI (MUSICATO) 15/12 SRV

Bartesaghi cresce e stupisce "sognando Maldini"

01:31
SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

Napoli, super-problemi da risolvere per la Supercoppa

I più visti di Juventus

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

Tether non molla la Juve, pronto il rilancio: cosa farà Elkann questa volta

Perché Elkann non vende la Juve: cuore, valutazione e il miliardo da investire

Cobolli Gigli scettico: "Elkann, parole col cuore o col gobbo? Dubbi sul no alla cessione"

Il CdA di Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether. Elkann: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"

Il titolo Juve vola in Borsa tra il no di Elkann e la valutazione di Tether