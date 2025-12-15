Tether non molla la Juve: pronto il rilancio. Ecco perché l'offerta da 1,1 miliardi era troppo bassa

Tether dovrà quindi fare molto meglio di una valutazione basata sugli attuali prezzi di listino se vuole davvero sedersi al tavolo delle trattative. Ardoino, scrive Tuttosport, è pronto a sfruttare anche la spinta mediatica della campagna "Make Juventus Great Again" e il consenso dei piccoli azionisti per mettere pressione, ma è sui numeri che si giocherà la vera sfida. La mossa è attesa a brevissimo e il primo segnale sarà la reazione del titolo in Borsa, mentre Tether proverà a trasformare quella che era un'offerta "bassa" in una proposta indecente, economicamente inattaccabile, capace di mettere alla prova la resistenza finanziaria della controparte.