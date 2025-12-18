Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1

Juan Jesus senza commento, De Winter "acquista" Thiago Silva per il Milan
HOJLUND 8,5
86 chilogrammi di manzo danese, qualche manciata di palloni protetti come se fossero gli ultimi del Medio Oriente rimasti per giocare a Riad, una carcassa di De Winter, una carotina di assist da sgranocchiare per Neres, una grossa cipolla che infila con il sinistro nel sacchetto di Maignan. Tutto chiaro? È la preparazione del brodo in cui cuoce il Milan.
DE WINTER 3
A fine primo tempo il nostro esperto di calciomercato Orazio Accomando ha scritto su X: “Thiago Silva ipotesi concreta per il Milan. L’obiettivo di Allegri è avere un difensore di grande esperienza per completare il reparto”. A fine partita l’ipotesi diventa modello, il test del belga non funzionato e quella di Orazio è un’osservazione scientificamente valida.
JUAN JESUS 7
È il voto senza commento di Napoli-Milan.
NKUNKU 4
Seguitemi bene, dice “non sono un giocatore con un solo stile di gioco. Posso adattarmi ai compagni e al sistema tattico” e secondo la macchina della verità installata a Milanello in questa frase c’è solo una parte falsa cioè “non sono un giocatore”. Questo è falso, per carità, su tutto il resto invece…
LOBOTKA 7
Caro, esimio, Stanislav, non scherzare. quando dici che “con Conte il primo giorno di riposo sarà a maggio 2026 e che se fosse per lui andreste anche in vacanza assieme” non scherzare, perché se giochi così ti riposi nel 2027, 2028, 2029, forse 2030.
MAIGNAN 4
Alla vigilia di Natale siamo abituati bene qui su Italia 1 con Una Poltrona per due, giusto? Benissimo, un sogno. Mike, devi perdonaci l’ignobile battutaccia, ma capisci bene che quando invece sullo stesso canale ci troviamo solo “Una Poltrona” siamo spiazzati?