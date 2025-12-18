Logo SportMediaset

Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1

Juan Jesus senza commento, De Winter "acquista" Thiago Silva per il Milan

18 Dic 2025 - 22:55
02:08 

HOJLUND 8,5

86 chilogrammi di manzo danese, qualche manciata di palloni protetti come se fossero gli ultimi del Medio Oriente rimasti per giocare a Riad, una carcassa di De Winter, una carotina di assist da sgranocchiare per Neres, una grossa cipolla che infila con il sinistro nel sacchetto di Maignan. Tutto chiaro? È la preparazione del brodo in cui cuoce il Milan.

DE WINTER 3

A fine primo tempo il nostro esperto di calciomercato Orazio Accomando ha scritto su X: “Thiago Silva ipotesi concreta per il Milan. L’obiettivo di Allegri è avere un difensore di grande esperienza per completare il reparto”. A fine partita l’ipotesi diventa modello, il test del belga non funzionato e quella di Orazio è un’osservazione scientificamente valida.

JUAN JESUS 7

È il voto senza commento di Napoli-Milan.

NKUNKU 4

Seguitemi bene, dice “non sono un giocatore con un solo stile di gioco. Posso adattarmi ai compagni e al sistema tattico” e secondo la macchina della verità installata a Milanello in questa frase c’è solo una parte falsa cioè “non sono un giocatore”. Questo è falso, per carità, su tutto il resto invece…

LOBOTKA 7

Caro, esimio, Stanislav, non scherzare. quando dici che “con Conte il primo giorno di riposo sarà a maggio 2026 e che se fosse per lui andreste anche in vacanza assieme” non scherzare, perché se giochi così ti riposi nel 2027, 2028, 2029, forse 2030.

MAIGNAN 4

Alla vigilia di Natale siamo abituati bene qui su Italia 1 con Una Poltrona per due, giusto? Benissimo, un sogno. Mike, devi perdonaci l’ignobile battutaccia, ma capisci bene che quando invece sullo stesso canale ci troviamo solo “Una Poltrona” siamo spiazzati?

