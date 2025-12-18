Serie A, il report sugli infortuni: Juve da record per quantità, durata e costi

Un’analisi delle ultime cinque stagioni evidenzia come la Serie A abbia registrato un andamento altalenante in termini di infortuni, con il numero più elevato di casi registrato nella stagione 2020/21 (879). La Juventus è il club che ha sostenuto il costo complessivo più elevato nelle ultime cinque stagioni, pari a 97,71 milioni di euro, con una media di 19,54 milioni di euro a stagione. Nonostante un miglioramento nei casi di infortunio a partire dal 2021/22, la Juventus ha registrato il maggior numero di episodi in tre delle ultime cinque stagioni, chiudendo il campionato al 4° posto nel 2020/21 e nel 2021/22, e al 7° posto nel 2022/23. In queste tre annate la squadra ha subito in media 40 infortuni in più rispetto alla media di lega.