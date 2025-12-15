Ford Ranger: quando il pick-up si trasforma in SUV da avventura

Sportivo nell’animo: fino a 697 Nm di coppia e architettura da vero off-road

Il Ranger nella versione trasporto persone non è un semplice pick-up “addomesticato”. Rimane un veicolo con DNA da fuoristrada autentico, progettato per superare scenari che nessun SUV tradizionale riesce a gestire. Nella variante Plug-in Hybrid, il powertrain 2.3 EcoBoost abbinato al motore elettrico genera 281 CV, 697 Nm di coppia, la più alta mai vista su un Ranger, e si presenta con trazione e-4WD con gestione intelligente, riduttore a doppia gamma e blocco del differenziale posteriore. Il sistema Terrain Management System permette di selezionare modalità dedicate (Normal, Sport, Slippery, Mud/Ruts, Sand, Eco, Tow/Haul) per affrontare terreni rocciosi, discese impegnative, sabbia o fango in totale controllo. Il telaio, le sospensioni e la distribuzione dei pesi sono stati rivisti per garantire stabilità, aderenza e precisione di guida anche nelle situazioni più estreme.