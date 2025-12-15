Ford Ranger: quando il pick-up si trasforma in SUV da avventura

Dalla spesa in città ai sentieri di montagna: cinque posti omologati e 697 Nm di coppia per affrontare senza compromessi traffico e sterrati estremi
© @ufficio-stampa
Ranger cambia le regole del gioco. Omologato come autovettura, il pick-up più venduto in Europa porta su strada - e soprattutto fuori strada - l’anima robusta di un off-road puro con la praticità quotidiana di un SUV. Un mix perfetto per la famiglia sportiva, sempre in movimento tra impegni urbani, trasferte per allenamenti e weekend tra boschi, laghi e montagne. Il risultato è un mezzo capace di unire prestazioni da off-road estremo, comfort premium e guida elettrificata in città, mantenendo uno stile unico e una duttilità rara nel panorama automobilistico.
Omologazione M1: cinque posti veri, comfort da SUV e Hard-Top dedicato
Grazie all’omologazione M1, il Ranger entra di diritto nel mondo delle autovetture offrendo cinque posti omologati in doppia cabina, sedute spaziose e attacchi ISOFIX per i più piccoli. Per essere conforme alla normativa, il pick-up viene equipaggiato con un Hard-Top specifico, installabile come optional al momento dell’ordine oppure successivamente per veicoli in stock o già immatricolati. Elemento chiave: l’Hard-Top non può essere rimosso, perché parte integrante della configurazione omologata M1. Le versioni che possono ottenere l’omologazione M1 sono:
• XLT Doppia Cabina - 2.3 Plug-In Hybrid 281 CV
• Wildtrak Doppia Cabina - 2.3 Plug-In Hybrid 281 CV
• Platinum Doppia Cabina - 3.0 Diesel 240 CV Autom.
Sportivo nell’animo: fino a 697 Nm di coppia e architettura da vero off-road
Il Ranger nella versione trasporto persone non è un semplice pick-up “addomesticato”. Rimane un veicolo con DNA da fuoristrada autentico, progettato per superare scenari che nessun SUV tradizionale riesce a gestire. Nella variante Plug-in Hybrid, il powertrain 2.3 EcoBoost abbinato al motore elettrico genera 281 CV, 697 Nm di coppia, la più alta mai vista su un Ranger, e si presenta con trazione e-4WD con gestione intelligente, riduttore a doppia gamma e blocco del differenziale posteriore. Il sistema Terrain Management System permette di selezionare modalità dedicate (Normal, Sport, Slippery, Mud/Ruts, Sand, Eco, Tow/Haul) per affrontare terreni rocciosi, discese impegnative, sabbia o fango in totale controllo. Il telaio, le sospensioni e la distribuzione dei pesi sono stati rivisti per garantire stabilità, aderenza e precisione di guida anche nelle situazioni più estreme.
Elettrificazione intelligente: zero emissioni in città, massima potenza fuori
Nella vita quotidiana, il Ranger sorprende per la sua efficienza: la versione Plug-in Hybrid offre circa 45 km di guida completamente elettrica, perfetti per i tragitti scuola-lavoro, spesa, centri urbani e ZTL. In modalità elettrica è silenzioso, morbido e fluido. Fuori dalla città, invece, basta un tocco dell’acceleratore per far lavorare in sinergia motore termico ed elettrico e liberare coppia immediata su ogni superficie. Il climatizzatore bi-zona e la tecnologia Active Noise Control mantengono l’abitacolo silenzioso e confortevole.
Abitacolo e dotazioni: il comfort che non ti aspetti da un pick-up
Dentro, l’anima sportiva si mescola al comfort da SUV premium con touchscreen verticale da 12” con SYNC 4, quadro strumenti digitale, ricarica wireless, materiali di qualità, ADAS avanzati (Pre-Collision Assist, Lane Keeping Aid, telecamera posteriore, e molto altro). Il tutto in un ambiente che rimane robusto, pratico e pensato per chi si muove ogni giorno con zaini, caschi, borse sportive, attrezzatura outdoor e bambini a bordo.
Cassone versatile e Hard-Top: la palestra mobile della famiglia sportiva
Con il cassone protetto dall’Hard-Top, la famiglia può portar con sé tutto il necessario per ogni escursione o attività all'aria aperta: mountain bike, snowboard e sci, kayak gonfiabili, equipaggiamento da arrampicata, tavole da surf, attrezzatura da campeggio o fai-da-te. Ma non è tutto. Grazie alla tecnologia Pro Power Onboard, Ranger PHEV può alimentare strumenti e attrezzature utilizzando la batteria in dotazione del veicolo (da 2,3 kW o da 6,9 kW) anche nel cuore della natura.
Città o montagna? Con Ranger M1 non devi scegliere
Il vero punto di forza del Ranger è la sua duplice anima. Da una parte è un SUV urbano per uso quotidiano, grazie alla guida elettrica, agli ADAS e alla facilità d’uso. Dall'altra è un fuoristrada tecnico, robusto e potente, pronto ad affrontare sterrati, ghiaia, boschi e condizioni meteo difficili. Per la famiglia moderna, significa libertà totale: un unico veicolo per andare a scuola, allenarsi, viaggiare, campeggiare o avventurarsi su percorsi dove l’asfalto finisce.
Il pick-up che si reinventa: una nuova idea di mobilità sportiva
Con l’omologazione M1, il Ranger diventa un mezzo trasversale, un SUV da avventura con una solidità che nessun crossover può vantare. Comfort, elettrificazione, capacità off-road e spazio per cinque rendono il Ranger la risposta ideale per chi vive ogni giorno come un percorso fatto di sfide, movimento e scoperta. Per chi non vuole rinunciare a nulla.