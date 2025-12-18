David escluso nello spogliatoio? Gatti: "Notizie totalmente prive di fondamento e costruite dal nulla"

Tramite una storia pubblicata sul proprio account Instagram, il difensore della Juventus Federico Gatti ha voluto spegnere e smentire tutte le voci uscite negli ultimi giorni in merito all'isolamento di Jonathan David all'interno dello spogliatoio della Juventus: "Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione. Trovo inconcepibile che possano circolare notizie totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato. Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L'unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore".