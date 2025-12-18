Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, Ekkelenkamp: "Sogno l'Europa e di giocare il Mondiale con l'Olanda"

18 Dic 2025 - 20:01

"In questa stagione abbiamo vinto delle partite importanti contro le prime della classifica ma abbiamo anche perso punti con squadre del nostro livello. Non so bene spiegare il perché, spero che possiamo migliorare questo aspetto e fare punti anche contro squadre meno forti. Sicuramente arrivare in Europa sarebbe un sogno per il club e per me, sarebbe bello se accadesse in questa stagione". Così il centrocampista olandese dell'Udinese, Jurgen Ekkelenkamp, a Crc. "La Serie A è un campionato prevalentemente tattico, in Olanda - così come in Belgio e Germania - c' è un tipo di gioco più aperto, diciamo. Andare al Mondiale per me sarebbe un sogno, l'Olanda ha sicuramente un centrocampo fortissimo ma tutto è possibile", ha aggiunto. 

Ultimi video

01:16
De Silvestri ci crede

De Silvestri ci crede

01:25
David Neres sblocca la semifinale, Napoli-Milan 1-0

Supercoppa, Neres sblocca la semifinale: Napoli-Milan 1-0

00:32
Allegri: "Milan-Como a Perth? Sarà un problema se..."

Allegri: "Milan-Como a Perth? Sarà un problema se..."

04:20
La cerimonia d'apertura di Napoli-Milan

La cerimonia d'apertura di Napoli-Milan

02:42
Gattuso: "Bartesaghi? Sta facendo bene"

Gattuso: "Bartesaghi? Sta facendo bene"

03:16
Manna: "Conte? Siamo sempre stati uniti"

Manna: "Conte? Siamo sempre stati uniti"

02:21
Simonelli: "Milan-Como si gioca a Perth l'8 febbraio"

Simonelli: "Milan-Como si gioca a Perth l'8 febbraio"

00:49
Un Chivu mai visto prima: tiri, torello e scivolate

Un Chivu mai visto prima: tiri, torello e scivolate

00:26
Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è esilarante

Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è esilarante

00:34
CLIP RAIMONDI FORMAZIONE MILAN PRE NAPOLI - SM13 18/01 SRV

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

03:18
Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

01:11
CLIP VANALI LA VIGILIA DEL BOLOGNA PRE INTER - SM13 18/01 SRV

Bologna, le ultime da Riad: altro sgambetto all'Inter?

01:12
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SM13 18/01 ok SRV

Inter, le ultime da Riad: Calha c'è, Thu-la in attacco

01:33
CLIP CALLEGARI VIGLIA NAPOLI-MILAN - SM13 18/01 SRV

Callegari "gioca" Napoli-Milan: "Vince chi…"

01:12
Sabato sera Juve-Roma

Sabato sera Juve-Roma

01:16
De Silvestri ci crede

De Silvestri ci crede

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:01
Udinese, Ekkelenkamp: "Sogno l'Europa e di giocare il Mondiale con l'Olanda"
19:57
Conference League, le formazioni ufficiali di Losanna-Fiorentina
19:44
Dybala alla lezione di primo soccorso organizzata da Bove a Casa Viola
 Giovanni Manna
19:32
Napoli, Manna: "Contenti del ritorno di Lukaku, nessun problema con Conte"
Massimiliano Allegri (Milan), 5 milioni di euro netti
19:09
Napoli-Milan, le formazioni: JJ al posto di Buongiorno, Allegri senza Modric