Udinese, Ekkelenkamp: "Sogno l'Europa e di giocare il Mondiale con l'Olanda"

"In questa stagione abbiamo vinto delle partite importanti contro le prime della classifica ma abbiamo anche perso punti con squadre del nostro livello. Non so bene spiegare il perché, spero che possiamo migliorare questo aspetto e fare punti anche contro squadre meno forti. Sicuramente arrivare in Europa sarebbe un sogno per il club e per me, sarebbe bello se accadesse in questa stagione". Così il centrocampista olandese dell'Udinese, Jurgen Ekkelenkamp, a Crc. "La Serie A è un campionato prevalentemente tattico, in Olanda - così come in Belgio e Germania - c' è un tipo di gioco più aperto, diciamo. Andare al Mondiale per me sarebbe un sogno, l'Olanda ha sicuramente un centrocampo fortissimo ma tutto è possibile", ha aggiunto.