Cagliari, speranze per Mina ma Borrelli è a rischio

Applausi e cori questo pomeriggio al centro sportivo di Assemini per l'allenamento a porte aperte davanti a oltre 200 persone. Incitamenti e speranze soprattutto per Mina: il difensore colombiano si è allenato parzialmente con il gruppo. Ed è un segnale positivo per Pisacane in vista della gara contro i toscani dopo il forfait in tre gare di campionato e una di Coppa Italia.