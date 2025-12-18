Rabiot: "Dobbiamo rimanere tranquilli"

Così Adrien Rabiot dopo il ko del Milan contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa a Riad: "Dobbiamo ritrovare un po' di compattezza, perché siamo stati leggeri difensivamente e poco concreti nelle occasioni che ci sono capitate. Potevamo giocarci un trofeo e io so quanto può contare in una carriera, ma non dobbiamo perdere fiducia. L'arbitro poteva fare molto meglio, ma in generale da tante partite si vede che gli arbitri non stanno facendo bene. Non solo con il Milan, ma in generale.".