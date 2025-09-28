Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

L'Inter ricomincia a correre: mediana al top, la spinta arriva da sinistra

Lautaro e Pio Esposito han messo la firma sulla vittoria contro il Cagliari, ma tutto nasce dagli assist di Bastoni e Dimarco e dalla qualità in mediana di Calhanoglu e Mkhitaryan

di Stefano Ronchi
28 Set 2025 - 07:13
1 di 10
© Foto da web | Attilio Demaria (76)
© Foto da web | Attilio Demaria (76)
© Foto da web | Attilio Demaria (76)

© Foto da web | Attilio Demaria (76)

© Foto da web | Attilio Demaria (76)

L'Inter ricomincia a correre e punta i piani alti della classifica. Dalla trasferta di Cagliari i nerazzurri tornano con tre punti decisivi per non perdere altro terreno dalle prime della classe e anche tante buone notizie sul gioco e sui singoli. All'Unipol Domus gli uomini di Chivu a tratti hanno dominato la gara in mediana con Calhanoglu e Mkhitaryan, play sontuosi tornati sui loro standard dal punto di vista fisico e tecnico-tattico, e sfruttato al massimo la potenza di fuoco della corsia sinistra.

Leggi anche

Bastoni e Dimarco assist d'oro: Lautaro un cecchino, Pio Esposito muscoli e gol

Dopo qualche incursione di Carlos Augusto, la prima spallata al match di Lautaro è arrivata su un cross col contagiri di Bastoni, nella ripresa invece ci ha pensato Dimarco a "confezionare" il raddoppio di Pio Esposito. Assist d'oro che hanno fatto saltare il banco e sfondato il bunker sardo. Certo, qualche brivido sul palo di Folorunsho c'è stato intorno a metà gara col Cagliari più alto e aggressivo, ma poi i nerazzurri hanno ripreso subito in mano il filo del discorso, aumentato nuovamente i giri ed evitato altri rischi inutili nel finale dopo un match controllato senza troppe difficoltà e con tanta personalità.

Leggi anche

Chivu: "Andiamoci piano con Pio. Importante non aver preso gol"

Anche in difesa, del resto, la presenza di Akanji continua a dare sicurezza al reparto e a tornare molto utile anche nella prima costruzione da dietro. Dettagli che insieme a un super Lautaro, subito decisivo al rientro dopo i problemi alla schiena e sempre più nella storia dell'Inter, e al primo gol in Serie A del "gioiellino" Pio Esposito, sempre più idolo dei tifosi e alternativa di lusso insieme a Bonny, hanno completato la festa nerazzurra all'Unipol Domus. 

cagliari-inter
analisi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
45' 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

45' + 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

02:15
DICH 1 NICO GONZALEZ POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo più io"

02:33
DICH 2 SIMEONE POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Simeone: "Abbiamo giocato la partita che volevamo"

02:15
DICH CABAL POST JUV-ATA DICH

Cabal: "Questi 10 mesi mi hanno insegnato tanto"

02:23
DICH TUDOR POST JUV-ATA DICH

Tudor: "Giocato un grandissimo primo tempo"

01:26
DICH JURIC POST JUV-ATA DICH

Juric: "Abbiamo sofferto tutti insieme"

01:54
DICH DJIMSITI POST JUV-ATA DICH

Djimsiti: "Un po' di rammarico c'è"

02:04
93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

02:33
Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

02:15
"Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

02:58
Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

01:30
45' 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

45' + 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

I più visti di Inter

 Lautaro Martinez (117)

Lautaro nella storia dell’Inter, superato anche Mazzola: solo in 4 meglio di lui

Giù le mani da Lautaro! Chivu zittisce il tifoso contestatore: "Sennò andate a Milanello"

Lautaro apre e Pio Esposito chiude: l'Inter non sbaglia a Cagliari e si rilancia

Chivu: "Andiamoci piano con Pio. Importante non aver preso gol"

Bastoni e Dimarco assist d'oro: Lautaro un cecchino, Pio Esposito muscoli e gol

Lautaro c'è, Thuram in grande forma ma potrebbe riposare: Chivu studia l'attacco per Cagliari

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:15
Pagliuca: "Quel palo ha salvato la mia carriera. Guardate Zenga..."
08:13
Inter, il papà di Pio Esposito: "Una gioia pazzesca"
23:48
Cagliari, Pisacane: "Belotti mi ha detto di aver sentito crac"
22:33
Gilardino: "Serve un Pisa con testa fredda e cuore caldo"
22:00
Infantino fa auguri a Totti: "Ha reso semplice l'impossibile"