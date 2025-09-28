L'Inter ricomincia a correre: mediana al top, la spinta arriva da sinistra

L'Inter ricomincia a correre e punta i piani alti della classifica. Dalla trasferta di Cagliari i nerazzurri tornano con tre punti decisivi per non perdere altro terreno dalle prime della classe e anche tante buone notizie sul gioco e sui singoli. All'Unipol Domus gli uomini di Chivu a tratti hanno dominato la gara in mediana con Calhanoglu e Mkhitaryan, play sontuosi tornati sui loro standard dal punto di vista fisico e tecnico-tattico, e sfruttato al massimo la potenza di fuoco della corsia sinistra.