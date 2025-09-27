Inter, Chivu: "Andiamoci piano con Pio Esposito. Importante non aver preso gol"

A Chivu, intervistato da Sky, poi viene chiesto del quarto d'ora di sofferenza nella ripresa: "Parlo più volentieri dei due pali che abbiamo colpito... (quelli di Calhanoglu e Mkhitaryan, ndr). Il Cagliari se non sbaglio è la squadra più alta d'Europa, sono pericolosi sui calci piazzati, avevamo preparato anche questo aspetto ma poi coi cambi ci siamo abbassati come struttura fisica della squadra. Però alla fine è andata bene così, è importante non aver preso gol". Anche per merito della mediana: "Sappiamo che Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan hanno qualità ed esperienza, hanno occupato il giusto spazio, giocato di prima e fatto un gran lavoro difensivo. Ma sono bravi anche Zielinski, Diouf, Frattesi e... mi sfugge l'altro. Ah sì Sucic. Ho mille scelte nel reparto, mi mettono in difficoltà e sceglierò in base ad avversario e partita".