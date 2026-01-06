Cancelo e il messaggio criptico sui social: si rivolge ai tifosi dell'Inter?

La telenovela Cancelo è ormai finita: il Barcellona ha deciso di dare seguito alle avances del giocatore e, nonostante un'esigenza tecnica diversa, ha chiuso per il ritorno del portoghese, che aveva sempre dato priorità ai blaugrana rispetto all'Inter. Una decisione che, nonostante le premesse, ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi nerazzurri a cui, forse, è rivolto un post social dello stesso Cancelo.