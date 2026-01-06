Cancelo e il messaggio criptico sui social: si rivolge ai tifosi dell'Inter?

Il Barcellona prende Cancelo ma i tifosi lo bocciano
Cancelo sceglie il Barcellona, niente Inter: "Non sapete la mia versione"
La telenovela Cancelo è ormai finita: il Barcellona ha deciso di dare seguito alle avances del giocatore e, nonostante un'esigenza tecnica diversa, ha chiuso per il ritorno del portoghese, che aveva sempre dato priorità ai blaugrana rispetto all'Inter. Una decisione che, nonostante le premesse, ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi nerazzurri a cui, forse, è rivolto un post social dello stesso Cancelo.
Martedì mattina Cancelo ha pubblicato una storia su Instagram che sembra voler ribaltare la narrazione: "Immagina quanta gente non ti vuole bene perché non ha ascoltato la tua versione della storia". Frase diretta all'ambiente interista? Alla fine resta il fatto che il portoghese non vestirà nerazzurro, sette anni dopo la sua prima esperienza a San Siro.
