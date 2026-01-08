Logo SportMediaset

Calcio

Bari, Vivarini: "Contro la Carrarese dobbiamo dare tutto in campo"

08 Gen 2026 - 21:55

"Contro la Carrarese sarà una partita importante sotto più aspetti. Se non facciamo punti in questo mese la situazione si può complicare. In B se abbassi l'attenzione e ti trovi in situazioni di classifica delicate, è difficile venirne fuori. In Toscana dobbiamo dare tutto in campo": così ha presentato la prossima sfida in trasferta in Toscana (fischio d'inizio sabato alle 15) il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini. "Gli avversari? Giocano con il 3-5-2. Lavorano da anni insieme, sul piano tattico si ritrovano ad occhi chiusi, non sarà una sfida facile, ma con lo spirito e la cattiveria giusta possiamo fare una grande prestazione e portare a casa il risultato", ha aggiunto il tecnico. Vivarini ha fatto il punto anche sul mercato: "Il nuovo arrivato Cistana sta abbastanza bene e ci dà soluzioni importanti in difesa. Per quanto riguarda la campagna di rafforzamento sono preoccupato. Il capitano Vicari è partente? Ha dato tanto qui e credo che abbia chiuso un ciclo e deve cambiare squadra". Il Bari affronterà la trasferta con quattro indisponibili: Vicari, Pereiro, Darboe e Dorval. 

