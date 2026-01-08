Bari, Vivarini: "Contro la Carrarese dobbiamo dare tutto in campo"

"Contro la Carrarese sarà una partita importante sotto più aspetti. Se non facciamo punti in questo mese la situazione si può complicare. In B se abbassi l'attenzione e ti trovi in situazioni di classifica delicate, è difficile venirne fuori. In Toscana dobbiamo dare tutto in campo": così ha presentato la prossima sfida in trasferta in Toscana (fischio d'inizio sabato alle 15) il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini. "Gli avversari? Giocano con il 3-5-2. Lavorano da anni insieme, sul piano tattico si ritrovano ad occhi chiusi, non sarà una sfida facile, ma con lo spirito e la cattiveria giusta possiamo fare una grande prestazione e portare a casa il risultato", ha aggiunto il tecnico. Vivarini ha fatto il punto anche sul mercato: "Il nuovo arrivato Cistana sta abbastanza bene e ci dà soluzioni importanti in difesa. Per quanto riguarda la campagna di rafforzamento sono preoccupato. Il capitano Vicari è partente? Ha dato tanto qui e credo che abbia chiuso un ciclo e deve cambiare squadra". Il Bari affronterà la trasferta con quattro indisponibili: Vicari, Pereiro, Darboe e Dorval.