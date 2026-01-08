Genoa, Colombo: "Esultare contro il Milan? Per me è impossibile"

Intervistato a fine gara da Dazn, Colombo, autore del gol del Genoa, ha commentato così il pari contro il Milan: "Quanto vale? Tantissimo per il nostro percorso, arrivavamo da 4 partite non positive per i punti. Oggi grande prestazione, abbiamo dimostrato davanti a uno stadio del genere di poter dire la nostra. Siamo andati vicinissimi ai tre punti… Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Non esulto mai contro il Milan? Per me è impossibile, sono nato qua. È stata una parte troppo importante della mia vita, mi hanno cresciuto che avevo 5 anni. Non esulterò. È il miglior stadio d’Italia con questi colori, quando entri ti dà un’energia positiva…".