Inter 2026-27, le prime anticipazioni sulle maglie: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball

Prima maglia: torna il logo giallo "University Gold" (assente dalla stagione 2023-24) su una base nerazzurra rivisitata: le strisce nere saranno più larghe di quelle azzurre, le quali presenteranno un design a zig-zag sulle estremità. A completare il look, un elegante colletto a polo.

Seconda maglia: una vera rivoluzione stilistica che omaggia le casacche da baseball. La maglia sarà bianca con sottili righe verticali blu scuro. Particolarità assoluta: sul petto non ci sarà lo stemma completo, ma solo il monogramma interno del logo.