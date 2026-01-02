Logo SportMediaset

Calcio
inter
Inter 2026-27, le prime anticipazioni sulle maglie: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball

Spoiler maglie Inter 26-27: la Home ritrova i loghi oro e il colletto polo. Rivoluzione Away: bianca con pinstripes in stile baseball

02 Gen 2026 - 09:58
Iniziano a circolare i primi dettagli sulle maglie Nike dell'Inter per la stagione 2026-2027.

Prima maglia: torna il logo giallo "University Gold" (assente dalla stagione 2023-24) su una base nerazzurra rivisitata: le strisce nere saranno più larghe di quelle azzurre, le quali presenteranno un design a zig-zag sulle estremità. A completare il look, un elegante colletto a polo.
Seconda maglia: una vera rivoluzione stilistica che omaggia le casacche da baseball. La maglia sarà bianca con sottili righe verticali blu scuro. Particolarità assoluta: sul petto non ci sarà lo stemma completo, ma solo il monogramma interno del logo.

Le indiscrezioni arrivano dal giornalista Pasquale Guarro e la ricostruzione è di FootyHeadlines.

