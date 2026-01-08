Genoa, De Rossi: "Tanta amarezza per come è finita dopo un grande primo tempo"

Il Genoa ha sfiorato il colpaccio a San Siro, ma Stanciu ha sbagliato il rigore decisivo nel recupero. "Un pareggio giusto, nel secondo tempo loro non meritavamo di perdere ma noi meritavamo di vincere. Abbiamo fatto un grande primo tempo contro una squadra forte, quando una partita finisce così l'amarezza è tanta", ha detto a Dazn il tecnico del Grifone. Su Stanciu dal dìschetto: "Prima della partita metto due rigoristi che erano Malinkovskyi e Martin che erano fuori, perché li avevo sostituiti. È stata una mia scelta, perché vedo come calcia in allenamento e ha un piede incredibile. Vedendo anche gli altri che erano in campo credo fosse una scelta comprensibile ma il calcio è questo. Mi dispiace perché è un ragazzo meraviglioso, che anche se sta giocando poco non ha abbassato il livello di professionalità e si meritava questa gioia come gli altri ragazzi per la partita che abbiamo fatto".