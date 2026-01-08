Fifa e TikTok siglano partnership per contenuti su Mondiali 2026

"Il calcio ha registrato una crescita globale esplosiva su TikTok negli ultimi anni e, in qualità di prima piattaforma preferita della Fifa, non vediamo l'ora che i fan possano vivere la Coppa del Mondo 2026 oltre i 90 minuti, con contenuti esclusivi e un accesso senza precedenti ai creator", ha dichiarato James Stafford, Global Head of Content di TikTok. "TikTok GamePlan trasforma il tifo in risultati aziendali misurabili per i nostri partner sportivi, con il 42% di probabilità in più che i fan si sintonizzino sulle partite in diretta dopo aver guardato contenuti sportivi su TikTok. Stiamo raggiungendo la prossima generazione di tifosi di calcio, in particolare il pubblico più giovane e femminile, e trasformando questa passione in un coinvolgimento e una partecipazione reali su una scala senza precedenti", ha aggiunto.