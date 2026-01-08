Fifa e TikTok siglano partnership per contenuti su Mondiali 2026

L'evento più inclusivo nella storia del calcio è oggi diventato ancora più accessibile, grazie a un'innovativa partnership tra Fifa e TikTok, destinata ad avvicinare milioni di fan all'azione e all'emozione della Coppa del Mondo 2026.
TikTok, una delle piattaforme più influenti e dinamiche al mondo per i contenuti video su dispositivi mobili - si legge in una nota - diventerà la prima Piattaforma Preferita della Fifa. Questo porterà a un livello di collaborazione e integrazione migliorato, consentendo a TikTok di offrire una copertura più completa della Coppa del Mondo 2026, inclusi contenuti originali, diventando al contempo il punto di riferimento per fan e creator durante l'intero torneo. Questo accordo, unico nel suo genere, per la Piattaforma Preferita si basa sulla rivoluzionaria collaborazione tra FIFA e TikTok per la Coppa del Mondo femminile 2023, che ha generato decine di miliardi di visualizzazioni. La partnership, che durerà fino alla fine del 2026, offrirà inoltre importanti opportunità ai Media Partner ufficiali della Coppa del Mondo su TikTok, tra cui la possibilità di trasmettere in diretta streaming parti delle partite, pubblicare clip più curate e accedere a contenuti speciali prodotti dalla FIFA per TikTok. Le emittenti potranno inoltre monetizzare la propria copertura della Coppa del Mondo attraverso le soluzioni pubblicitarie premium di TikTok. Infine, TikTok implementerà politiche antipirateria a supporto e protezione della proprietà intellettuale della Fifa.
"L'obiettivo della Fifa è condividere l'emozione della Coppa del Mondo 2026 con il maggior numero possibile di tifosi, e non riusciamo a pensare a un modo migliore per promuovere questa missione durante il più grande evento nella storia dello sport che avere TikTok come prima piattaforma preferita del torneo", ha dichiarato il Segretario Generale della Fifa, Mattias Grafström. "Si tratta di una collaborazione innovativa e creativa che collegherà più tifosi in tutto il mondo alla Coppa del Mondo FIFA in modi senza precedenti, portandoli dietro le quinte e più vicini all'azione che mai. Con la crescita e l'evoluzione del calcio, che unisce un numero crescente di persone, dovrebbe evolversi anche il modo in cui viene condiviso e promosso", ha aggiunto.
La partnership con la Piattaforma Preferenziale sarà basata sull'hub immersivo di TikTok dedicato alla Coppa del Mondo 2026, un vivace polo basato su TikTok GamePlan che consentirà ai tifosi di scoprire contenuti coinvolgenti che danno vita al torneo a 48 squadre, oltre a biglietti per le partite e informazioni sulla visione, oltre a incentivi per la partecipazione come adesivi personalizzati, filtri e funzionalità di gamification.
Per la prima volta, Fifa e TikTok creeranno un solido programma per i creator che fornirà a un gruppo selezionato di creator TikTok globali un accesso rivoluzionario a incredibili momenti dietro le quinte, come conferenze stampa e sessioni di allenamento, e nel frattempo offrirà ai fan prospettive uniche e comprensibili sull'esperienza della Coppa del Mondo su TikTok. Inoltre, un ampio gruppo di creator avrà l'opportunità di utilizzare e co-creare filmati d'archivio Fifa.
"Il calcio ha registrato una crescita globale esplosiva su TikTok negli ultimi anni e, in qualità di prima piattaforma preferita della Fifa, non vediamo l'ora che i fan possano vivere la Coppa del Mondo 2026 oltre i 90 minuti, con contenuti esclusivi e un accesso senza precedenti ai creator", ha dichiarato James Stafford, Global Head of Content di TikTok. "TikTok GamePlan trasforma il tifo in risultati aziendali misurabili per i nostri partner sportivi, con il 42% di probabilità in più che i fan si sintonizzino sulle partite in diretta dopo aver guardato contenuti sportivi su TikTok. Stiamo raggiungendo la prossima generazione di tifosi di calcio, in particolare il pubblico più giovane e femminile, e trasformando questa passione in un coinvolgimento e una partecipazione reali su una scala senza precedenti", ha aggiunto.