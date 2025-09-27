Serie A, Cagliari-Inter 0-2: Lautaro apre, Pio Esposito chiude

LE STATISTICHE

- L'Inter ha raggiunto le 1600 vittorie in Serie A, è solo la seconda squadra a raggiungere questo traguardo nella competizione dopo la Juventus (1714).

- Lautaro Martínez (117 reti) ha superato Sandro Mazzola (116) ed è ora il 5° miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Inter in Serie A, dietro a Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138), Stefano Nyers (133) e Alessandro Altobelli (128).

- Francesco Pio Esposito (20 anni e 91 giorni) è il quarto giocatore italiano più giovane a trovare il gol con l'Inter in Serie A negli anni 2000, dopo il fratello Sebastiano (17 anni e 172 giorni), Mario Balotelli (17 anni e 238 giorni) e Marco Davide Faraoni (20 anni e 74 giorni).

- Il Cagliari è la squadra contro cui Lautaro Martínez ha segnato più gol in carriera in Serie A: 12 reti in 12 sfide, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro i sardi nel massimo campionato.

- Alessandro Bastoni è il difensore che ha partecipato a più gol in questa Serie A: una rete e due assist, allargando ai cinque maggiori campionati europei in corso solo Alejandro Grimaldo ha fatto meglio del nerazzurro tra i pari ruolo (quattro).

- L’Inter ha vinto due gare di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (vs Hellas Verona e Torino).

- Dal suo esordio in Serie A (2018/19) solo Duván Zapata (22) ha realizzato più gol di testa di Lautaro Martínez in Serie A (21).

- L’Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (quattro). In aggiunta, i nerazzurri sono la formazione che ha realizzato più reti a seguito di un cross in questo massimo campionato (quattro) mentre il Cagliari è quella che ha subito più reti in queste situazioni di gioco nel torneo in corso (quattro).

- L’Inter è la squadra che ha segnato più gol nel corso della prima frazione in questa Serie A (sei).

- Elia Caprile ha giocato la sua 50ª partita in Serie A. Dal suo esordio nella massima serie (2023/24) è uno dei due portieri nati dopo il 2001 ad aver raggiunto questo traguardo insieme a Stefano Turati (62, 2001).

- L’Inter è la squadra che ha segnato più reti (157) contro il Cagliari in Serie A; inoltre solo il Milan (47) conta più vittorie contro i rossoblù rispetto ai nerazzurri (46 come la Juventus) nella competizione