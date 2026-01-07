Serie A: l’Inter espugna Parma e vola a +4 su Napoli e Milan

Parma-Inter: le foto del match
Dimarco e Thuram decidono il match, 2-0 e mini-fuga in attesa dei rossoneri
L’Inter approfitta del mezzo passo falso del Napoli: nella 19a giornata i nerazzurri espugnano il Tardini vincendo 2-0 sotto la fitta nebbia di Parma. Chivu torna a far visita alla squadra che lo ha lanciato nel massimo campionato sbloccando la gara grazie al destro a fil di palo da un angolo quasi proibitivo di Dimarco al 42’. Prima del vantaggio ospite due legni colpiti: il primo da Bisseck, il secondo dai Ducali con Ondrejka qualche minuto più tardi. Dopo l’intervallo Sucic si divora il raddoppio, ma la squadra di Chivu concede poco e chiude i conti al 98’ con Thuram. Grazie a questa vittoria l’Inter sale a 42 punti, a +4 sul Napoli (fermato sul 2-2 dal Verona al Maradona) e sul Milan, impegnato domani sera contro il Genoa a San Siro.
© Getty Images
© Getty Images
LE PAGELLE DELL’INTER
Sommer 6 – Ondrejka lo grazia nel primo tempo, per il resto del match è spettatore non pagante o quasi.
Bisseck 6.5 – Sfiora il gol del vantaggio, con Corvi che alza il suo destro sulla traversa. Sembra il più attivo e lucido della retroguardia nerazzurra.
Akanji 6 – Sempre piuttosto solido, ma meno brillante soprattutto in impostazione rispetto ad altre uscite.
C. Augusto 6 – Ordinato, attento e sempre preciso. Gli manca forse qualche guizzo, ma la sua prova è sufficiente.
L. Henrique 5.5 – Prova ad accendersi in un paio di occasioni nel primo tempo, ma non riesce effettivamente ad incidere. Acerbi sv (dal 40’ st)
Sucic 5.5 – Il più spaesato nel corso dei primi quarantacinque minuti, si riprende dopo l’intervallo ma si divora il 2-0 a tu per tu con Corvi.
Barella 6.5 (dal 24’ st) – Entra e amministra senza commettere errori, fornendo l’assist sia al gol annullato a Bonny al 94’ che al gol che chiude i conti di Thuram al 98’.
Calhanoglu 6 – Appare un po’ in affanno nel primo tempo, dove viene anche ammonito. Tocca sempre tanti palloni ed è nel vivo di tante azioni, meno incisivo però rispetto ad altre uscite. Zielinski 6 (dal 24’ st) – Come per Barella, entra con le giuste indicazioni e offre una prova senza sbavature.
Mkhitaryan 6.5 – Il più brillante dei tre centrocampisti titolari: prova dalla distanza nel primo tempo, poi nel secondo apparecchia per il mancato 2-0 di Sucic.
Dimarco 7 – La solita corsa e la solita ottima prova, soprattutto dal punto di vista offensivo. Segna il gol partita da un angolo molto ristretto e con il piede “debole”.
L. Martinez 5.5 – Prova a creare qualcosa nel primo tempo, ma Del Prato e Circati lo contengono bene. Quando ha l’occasione, spara addosso a Corvi. Cala leggermente nella ripresa. Bonny sv (dal 40’ st).
Esposito 6 – Tanti duelli aerei vinti, spesso cercato con i cross dai compagni. Non incide in zona gol, ma nel destro a fil di palo di Dimarco c’è anche una sua mezza sponda.
Thuram 7 (dal 34’ st) – Marcus “toglie” il gol di Bonny per fallo di mano al 94’, poi si fa perdonare con la rete al 98’ che archivia la pratica.
IL TABELLINO
Parma-Inter 0-2
Parma (4-3-3): Corvi 6.5; Britschgi 5.5, Del Prato 6, Circati 6, Valeri 6.5; Bernabé 5.5 (dal 30’ st Estevez sv), Keita 6 (dal 41’ st Cremaschi sv), Sorensen 6; Oristanio 5.5 (dal 17’ st Almqvist 6), Pellegrino 6 (dal 30’ st Cutrone sv), Ondrejka 6 (dal 17’ st Ordonez 6). All. Cuesta. A disp. Rinaldi, Guaita, Valenti, Troilo, Lovik, Hernani, Djuric.
Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5, Akanji 6, C. Augusto 6; L. Henrique 5.5 (dal 40’ st Acerbi sv), Sucic 5.5 (dal 24’ st Barella 6.5), Calhanoglu 6 (dal 24’ st Zielinski 6), Mkhitaryan 6.5, Dimarco 7; L. Martinez 5.5 (dal 40’ st Bonny sv), Esposito 6 (dal 34’ st Thuram 7). All. Chivu. A disp. J. Martinez, Taho, Bastoni, Cocchi, de Vrij, Kamate, Cinquegrano.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 42’ Dimarco (I), 90’+8 Thuram (I).
Ammoniti: Calhanoglu (I), C. Augusto (I), Thuram (I).
Espulsi: -
Note: gol annullato a Bonny al 90’+4.
LE STATISTICHE DI PARMA-INTER
L’Inter ha vinto 14 delle sue prime 18 partite disputate in un campionato di Serie A per la settima volta nella sua storia, la quinta nell’era dei tre punti a vittoria: solamente nel 2006/07 (15) ha ottenuto più successi dopo lo stesso numero di incontri in un singolo massimo torneo.
L'Inter ha vinto sei partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra novembre 2024 e gennaio 2025.
L’Inter è la squadra che ha vinto più partite in trasferta in questo campionato di Serie A: sette (su nove disputate) – solo nel 2019/20 (otto) I nerazzurri hanno ottenuto più successi dopo lo stesso numero di gare esterne in un singolo massimo torneo.
L’Inter ha segnato almeno 40 gol dopo 18 partite in cinque degli ultimi sei campionati di Serie A disputati, tante volte quante nei 70 precedenti massimi tornei a cui ha preso parte.
Nessun difensore in questa stagione ha preso parte a più gol nei cinque principali campionati europei rispetto a Federico Dimarco: otto (tre gol e cinque assist) come Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen.
Dal suo arrivo all’Inter nella stagione 2021/22 nessun difensore ha segnato più gol in Serie A di Federico Dimarco (18, come il Compagno di squadra Denzel Dumfries e Theo Hernandez).
Quello di Marcus Thuram (97 min e 6 sec) è il gol più tardivo segnato dall’Inter in Serie A dal ritorno del torneo a 20 squadre nel 2004/05: superato nella circostanza il rigore realizzato da Lautaro Martinez al minuto 95.57 contro il Venezia nel novembre 2021.
Solamente Chelsea e Bayer Leverkusen (otto ciascuna) hanno segnato più gol grazie ai propri difensori rispetto all’Inter in questa stagione nei cinque principali campionati europei (sette, come il Como).
Due dei quattro gol (sui 24 complessivi) segnati di destro da Federico Dimarco in carriera in Serie A sono arrivati contro il Parma; in generale, quello odierno è il primo realizzato in trasferta con questo piede nel massimo torneo.
Dal suo arrivo all'Inter nella stagione 2021/22, Federico Dimarco è solo uno dei quattro difensori che hanno preso parte a più di 40 gol (41 - 18 gol e 23 assist) nei cinque principali campionati europei, assieme a Jeremie Frimpong (49), Jonathan Clauss (48) e Trent Alexander-Arnold (42) - inoltre, solamente lo stesso Frimpong (48 col Bayer Leverkusen) è stato coinvolto in più marcature con una singola squadra rispetto a Dimarco stesso (41, come Alexander-Arnold col Liverpool) tra i pari ruolo nel periodo.
Nessuna squadra conta più clean sheet in trasferta dell’Inter in questa Serie A: cinque, come Torino, Milan e Napoli.
Dopo la gara senza reti di questa sera contro l’Inter, il Parma ha registrato il suo peggior totale di reti dopo i primi 18 incontri disputati in un singolo campionato di Serie A: 12 (superati i 14 della stagione 2020/21).
Solamente il Pisa (11) ha terminato più incontri senza segnare rispetto al Parma (nove, come Lecce e Lazio) nel campionato di Serie A in corso.