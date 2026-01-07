Serie A: l’Inter espugna Parma e vola a +4 su Napoli e Milan

LE PAGELLE DELL’INTER

Sommer 6 – Ondrejka lo grazia nel primo tempo, per il resto del match è spettatore non pagante o quasi.



Bisseck 6.5 – Sfiora il gol del vantaggio, con Corvi che alza il suo destro sulla traversa. Sembra il più attivo e lucido della retroguardia nerazzurra.



Akanji 6 – Sempre piuttosto solido, ma meno brillante soprattutto in impostazione rispetto ad altre uscite.



C. Augusto 6 – Ordinato, attento e sempre preciso. Gli manca forse qualche guizzo, ma la sua prova è sufficiente.



L. Henrique 5.5 – Prova ad accendersi in un paio di occasioni nel primo tempo, ma non riesce effettivamente ad incidere. Acerbi sv (dal 40’ st)



Sucic 5.5 – Il più spaesato nel corso dei primi quarantacinque minuti, si riprende dopo l’intervallo ma si divora il 2-0 a tu per tu con Corvi.



Barella 6.5 (dal 24’ st) – Entra e amministra senza commettere errori, fornendo l’assist sia al gol annullato a Bonny al 94’ che al gol che chiude i conti di Thuram al 98’.



Calhanoglu 6 – Appare un po’ in affanno nel primo tempo, dove viene anche ammonito. Tocca sempre tanti palloni ed è nel vivo di tante azioni, meno incisivo però rispetto ad altre uscite. Zielinski 6 (dal 24’ st) – Come per Barella, entra con le giuste indicazioni e offre una prova senza sbavature.



Mkhitaryan 6.5 – Il più brillante dei tre centrocampisti titolari: prova dalla distanza nel primo tempo, poi nel secondo apparecchia per il mancato 2-0 di Sucic.



Dimarco 7 – La solita corsa e la solita ottima prova, soprattutto dal punto di vista offensivo. Segna il gol partita da un angolo molto ristretto e con il piede “debole”.



L. Martinez 5.5 – Prova a creare qualcosa nel primo tempo, ma Del Prato e Circati lo contengono bene. Quando ha l’occasione, spara addosso a Corvi. Cala leggermente nella ripresa. Bonny sv (dal 40’ st).



Esposito 6 – Tanti duelli aerei vinti, spesso cercato con i cross dai compagni. Non incide in zona gol, ma nel destro a fil di palo di Dimarco c’è anche una sua mezza sponda.



Thuram 7 (dal 34’ st) – Marcus “toglie” il gol di Bonny per fallo di mano al 94’, poi si fa perdonare con la rete al 98’ che archivia la pratica.