l'ex presidente

Inter, Moratti al veleno su Inzaghi: "Una cattiva imitazione di Mourinho. È andato via male"

L'ex presidente nerazzurro a tutto campo: "Mou aveva fatto il Triplete, Simone no. Avrei affidato l'Inter a Conte"

05 Gen 2026 - 14:38

Massimo Moratti al vetriolo su Simone Inzaghi: l'ex presidente dell'Inter ha lanciato una stoccata all'allenatore piacentino, che la scorsa estate ha lasciato i nerazzurri dopo la finale di Champions League persa per abbracciare l'Al Hilal in Arabia Saudita.

Moratti attacca Inzaghi: "Non mi è piaciuto"

 "Quando è andato via Simone Inzaghi, che per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo", ha dichiarato l'ex patron a Radio Kiss Kiss. "Ha imitato Mourinho con una cattiva imitazione, perché Mou aveva vinto il Triplete". 

Il retroscena su Conte

 Moratti ha poi svelato quale sarebbe stata la sua scelta ideale per la panchina nel dopo Inzaghi: "La mia Inter l’avrei affidata a Conte". Tuttavia, promuove l'operato dell'attuale tecnico: "La scelta di Chivu è stata intelligente e coraggiosa perché è molto bravo e ha trovato la quadra".

Chiusura dedicata ai singoli, con un occhio innamorato per il calcio di qualità: "Un piacere vedere come si muove Modric. Tra i giovani ammiro Nico Paz del Como, ha doti notevoli".

