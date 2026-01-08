Como senza Addai, Ramon squalificato

Il Como prepara la complicata sfida contro il Bologna sapendo di poter aspirare all'Europa anche se Fabregas preferisce non parlarne ancora. Gli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori lariani li dà proprio il tecnico in conferenza confermando l'assenza di Addai che resterà assente per almeno 2 o 3 settimane, tanto che potrebbe rientrare anche dopo Diao. Ramon sarà assente per squalifica, mentre rientra Diego Carlos. Dopo la sfida di sabato alle 15 contro il Bologna, il Como ospiterà giovedì il Milan e poi andrà a Roma lunedì contro la Lazio. Tre match verità per le ambizioni della squadra di Fabregas.