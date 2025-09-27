Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

inter

Inter, Francesco Pio Esposito segna il primo gol in Serie A contro il Cagliari

Entrato nella ripresa al posto di Thuram, il classe 2005 si sblocca proprio di fronte al fratello. E Chivu esulta di rabbia

27 Set 2025 - 22:51

Francesco Pio Esposito si è sbloccato anche in Serie A: l'attaccante dell'Inter (che era già andato in rete nel Mondiale per Club, col River Plate) contro il Cagliari ha segnato il suo primo gol nella massima serie alla terza presenza. Dopo i 99' suddivisi tra Udinese e Sassuolo, il classe 2005, entrato nella ripresa al 64' al posto di Marcus Thuram, ha sfruttato al meglio un cross di Dimarco per portare i nerazzurri sul 2-0. Una rete molto emozionante per Pio Esposito che, curiosamente, si è sbloccato proprio di fronte a suo fratello Sebastiano, passato questa estate in prestito dall'Inter ai sardi.

Grande esultanza per l'attaccante già convocato in Nazionale da Gattuso, e grande felicità pure per Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, dopo il raddoppio firmato Pio Esposito, si è lasciato andare a un'esultanza liberatoria, quasi rabbiosa, con lancio di bottiglietta annesso, dopo che la sua Inter, nonostante le tante occasioni, non era ancora riuscita a chiudere la partita. Il 2-0 ha poi messo definitivamente in ghiaccio il match.

francesco pio esposito
primo gol
serie a

