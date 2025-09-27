Inter, Francesco Pio Esposito segna il primo gol in Serie A contro il Cagliari

Francesco Pio Esposito si è sbloccato anche in Serie A: l'attaccante dell'Inter (che era già andato in rete nel Mondiale per Club, col River Plate) contro il Cagliari ha segnato il suo primo gol nella massima serie alla terza presenza. Dopo i 99' suddivisi tra Udinese e Sassuolo, il classe 2005, entrato nella ripresa al 64' al posto di Marcus Thuram, ha sfruttato al meglio un cross di Dimarco per portare i nerazzurri sul 2-0. Una rete molto emozionante per Pio Esposito che, curiosamente, si è sbloccato proprio di fronte a suo fratello Sebastiano, passato questa estate in prestito dall'Inter ai sardi.